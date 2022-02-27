أمريكا: مكافاة للمستأجرين الملتزمين بسداد إيجار الوحدات السكنية

أطلقت إحدى الشركات الناشئة في الولايات المتحدة موقع إنترنت يستهدف مكافآة مستأجري الوحدات السكنية الملتزمين بسداد الإيجار في المواعيد المقررة بهدف تشجيعهم على هذا السلوك الإيجابي.

وقالت شركة "بيناتا" التي تتخذ من ولاية نيوجيرسي الأمريكية مقرا لها إنها أطلقت الموقع في منتصف 2020 بالتعاون مع شركات إدارة العقارات لتوفير خدماتها للمستأجرين، مشيرة إلى أنه خلال الفترة من يناير 2021 وحتى ك يناير 2022 سجلت نموا في عدد المستخدمين الجدد بنسبة 600% وحوالي 300% في عدد شركات إدارة العقارات الشريكة لها و1100% في الإيرادات، بحسب ليلي ليو الشريك المؤسس للشركة التي أشارت إلى وجود حوالي 220 ألف مستأجر نشط على المنصة حاليا.

وتقول ليو في مقابلة مع موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إن الخدمة الوحيدة والأولى التي يقدمها الموقع هي إعداد تقارير عن انتظام المستأجرين في سداد الإيجار وتقديمها إلى مكاتب التقييم الائتماني لمساعدتها في تصنيف المستأجرين، الذين يشتكون من صعوبة الاستفادة من التزامهم بسداد الإيجار في المواعيد المقررة بحسب الألمانية .

ويحصل المستأجرون المنتظمون على مكافأة في صورة عملة رقمية من منصة بيناتا يستطيعون استخدامها في أكثر من 300 ألف متجر أو شركة في الولايات المتحدة بما في ذلك مقاهي ستارباكس وشركة التجارة الإلكترونية أمازون وشركة تأجير السيارات تارجت.

كما يمكن للمستأجرين الحصول من المنصة على تقرير بالتزامهم من أجل تقديمه إلى مكاتب الاستعلام الائتماني وهو ما يساعد في تحسين تصنيفهم الائتماني وبالتالي الحصول على تمويلات بفوائد أقل.