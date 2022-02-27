منح 148 مواطنا متبرعا بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ "148" مواطنا وذلك لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسية وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين :

أحمد بن سعد بن براهيم المعجل ، أحمد بن عبدالرحيم بن عبدالله المقبلي الزهراني ، أحمد بن علي بن حسين آل عبدالله ، أحمد بن محمد بن سعد الذيابي العتيبي ، اسامه بن ابراهيم بن عواض السهلي ، أحمد بن سلطان بن محمد ابو دميك ، أحمد بن عيسى بن سالم جابر ، بدر بن رشيد بن عايد الهاملي الشمري ، تركي بن صالح بن عقيل الجمعي العنزي ، تركي بن مشعل بن فلاح الزعفران الحربي ، جابر بن متعب ابن محمد آل يزيد القحطاني ، جلوي بن منبس بن حسن الشبوي ، جهز بن محمد بن دحيم السودة السبيعي ، حامد بن جبير بن عساف اليحيا الشمري ، حسن قاسم ابراهيم فقيه ، حسين بن محمد بن ظافر بني حشيش ، خالد بن عبدالرحمن بن عوض العرام ، خالد يوسف عبدالله بن مبارك ظفير ، خميس بن سالم بن دحيمل آل عطاف الغامدي ، راضي بن نابت بن حمد الميوبي البلوي ، سامي دماس بن أحمد الزهراني ، سعد بن معطش بن علوش الصوينع ، سعود بن عيد بن رشيد الغنامي ، سالم بن محمد بن علي ال سالم اليامي ، سلطان بن جهز بن غالي الرويتعي الحربي ، سلطان بن علي بن سعيد ال النبغ العمري ، سلطان بن نبات بن محمد الهمش الشراري ، سلمان بن بنيان بن بنيه القلادي الرشيدي ، سلمان بن علي بن حسن ال جوير القحطاني ، سليمان بن عيد بن رحيل العليين العطوي ، سيف بن سعدي بن بادي الزحيمي السلمى ، شامي بن يحيى بن عباس العزيزي ، ضي فواز عبدالله المطيري ، طارق محمد عبدالله بن علي آل موسى الشمراني ، عادل بن سعود بن محمد الربيع ، عبدالاله بن راجي بن سالم الحليسي الشراري ، عبدالرحمن بن عبيده بن عناد الغنيمي الشراري ، عبدالرحمن بن فريح بن راضي الرويلي ، عبدالرحمن بن محمد بن خالد القرعاني العقيدي ، عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن دخيل ، عبدالقادر بن محماس بن محمد الروقي العتيبي ، عبداللطيف بن نيف بن حامد العازمي العتيبي ، عبدالله بن احمد بن خاطر الفهمي الزهراني ، عبدالله بن حنيف بن حنيف آل فهاد اليامي ، عبدالله بن سعد بن عبدالله المساعد ، عبدالله بن عبدالكريم بن عبدالرحمن الرضيمان ، عبدالله بن عبدالمحسن بن سليمان العفر ، عبدالماجد بن محمد بن منور الربيعان الوشيح ، عثمان بن مبارك بن عثمان الشهراني ، عدنان بن محمد بن علي ال سعيد عسيري ، علي احمد بن علي الغامدي ، علي بن جابر بن حسين البرية ، علي بن حسين بن عطية عبدلي ، علي بن ظافر بن سعيد ال بحري اليامي ، علي بن عبدالله بن حسين الموسوي ، علي بن محمد بن علي خبراني ، علي بن معوض بن عيضة العلياني الجحدلي ، عمر بن حمدان بن سالم الهزيمي ، عيد بن سلطان بن هلال الأسعدي العتيبي ، عيد بن غياض بن ملهلة الهمط الشراري ، عيد بن عودة بن محمد الصاعدي الحربي ، عيسى بن حسن بن عبده ظافري حمدي ، عيسى بن فلاح بن شنيان العمري الشراري ، غيث بن نواف بن محمد النصيري ، فيصل بن ابو طالب بن حسن قحطان قيسي ، فيصل بن خالد بن محمد المهنا ، فيصل بن سعود بن هنود العمري الحربي ، فيصل فهد بن صالح بن محمد الفايز ، قاسم بن خالد بن ماجد البراق ، قصي بن حامد بن عثمان عبدالله ، ماجد بن جزاء بن منور الشويب المطيري ، ماجد بن سايف بن فالح العالي العتيبي ، ماجد بن محمد بن مرزوق الفيصل الشاعري ، محسن بن يوسف بن علي المشور ، حسن بن محمد بن احمد جعفري ، محمد بن جعفر بن معتوق الجاسم ، محمد بن خلاف بن أحمد كعبي ، محمد بن سالم بن حميد ال حنيش الكثيري ، محمد بن سعد بن فرج الخنفري القحطاني ، محمد بن سعد بن ناصر آل مهمل القحطاني ، محمد بن صالح بن محمد الدويرج ، محمد بن ظافر بن محمد مشهور حمدي ، محمد بن عبدالله بن احمد الجابري ، محمد بن عبدالله بن صديق الزبيدي ، محمد بن عبدالله بن محمد حلزاء ، محمد بن عبدالله بن فائز آل عوظة السعدي ، محمد بن معيل بن سلمان الفليحاني الشراري ، محمد بن ناصر بن سليمان الجماز ، محمد بن نايف بن سريان الشاطري المطيري ، محمد بن يحي بن ابراهيم آل عبيد الزبيدي ، محمود بن علي حسين الغدير ، مختار بن يوسف بن مهناء المؤمن ، مشعل بن طلاع بن مخلف الربيعية الشمري ، مشهور بن مهدي بن فرحان الحمري البلوي ، ممدوح بن خلف بن سالم الميزاني المطيري ، مهدي بن عبدالله بن علي بن أحمد ، موسى بن سعيد بن جابر آل جديد الشهراني ، ناجح بن سعدي بن طلبحان السويدي الشمري ، ناصر بن علي بن عبدالرحمن ال موسى الشهري ، ناصر بن محمد بن عبدالله حلوي ، نواف بن عبدالرحمن بن عمر الحصين ، نواف بن فهد بن عبدالله القميزي ، نواف عبدالله بشير بن ضامي النصيري الرويلي ، وائل بن عبدالكريم بن محمد سقطى ، ياسر بن شايع بن نزال الطويلعي العنزي ، يزيد بن عبدالكريم بن نغميش العروي الجهني ، يزيد بن عبدالمالك بن عوض السرحاني ، أحلام بنت حمد بن هادي ال رملان الصقري ، افنان بنت عبدالله بن سالم الحمدان الغامدي ، اميرة محمد بن احمد بن حسن آل مانع الزبيدي ، أنوار فراج بن سعود ابو ثنين ، بتلاء بنت غازي بن حصيبان القايدي الجهني ، جواهر بنت سعد بن علي القرني ، حسينه بنت حسين احمد شمس الدين ال الهادي ، حشمة بنت جازم بن قفال المرعضي الرويلي ، حنان بنت سعود بن احمد آل حبان القحطاني ، حنان بنت فؤاد بن عبدالكريم الغانمي ، خيرية بنت عوضة بن سعيد الوتدة الشهراني ، داليا يحي بن عثمان بن عبده عواجي ، دلال بنت الماس بن بشير الفرحان ، رزان بنت عواض بن عويضه العلياني ، رزان خالد محمد الهدلق ، ريم بنت سالم بن عبدالله سعيد التمبكتي ، ريم حمييد بن حميد الولدي ، ريما بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن البكر ، زمله بنت عبدالرحمن بن سعد ال جبران ، سارة بنت سعيد بن مقعد الجياني البيشي ، سميرة بنت محمد بن مطلق الراجحي البقمي ، سهام بنت عودة بن محمد الرجيلي العمراني ، شعاع بنت عبدالله بن نعيم ابو المجد ، عبيدة بنت علي بن رمضان ال كتحة العرياني ، عزيزه بنت عبدالله بن سعيد ال عتم الشهراني ، عواطف بنت نافع بن عامر المزمومي الحربي ، فادية بنت خيرات بن احمد نجمي حمدي ، فايزة بنت نافع بن محيل الجابري الحربي ، لمى بنت معيض بن سعيد الطويل الزهراني ، ليلى بنت محمد بن حماد النزاوي الجهني ، مرام بنت سلمان بن جبران الخالدي المالكي ، مريم بنت شالح بن عياظة الرشيدي ، معجبة بنت سالم بن احمد فلوس ، منار بنت خلف بن لقطان العريفي الظفيري ، منى بنت عايد بن جرينبع الكويكبي الرويلي ، منى بنت عقاب بن هيف الخريبط الهيف ، مها بنت ملمي بن سعد الثبيتي ، نجاة بنت محمد بن يحي الغمالسة العمري ، هند بنت سعيد بن سويد الحارثي ، وردة بنت علي بن احمد شولان ، ولعة بنت علي بن صالح آل عويرة الكربي .