جازبروم: صادرات الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا مستمرة بشكل طبيعي

قالت شركة الطاقة الروسية الحكومية العملاقة جازبروم اليوم إن صادرات الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا مستمرة بشكل طبيعي تماشيا مع طلبات العملاء. وقالت إن طلبات الحصول على الغاز عبر هذا الطريق بلغت 107.5 مليون متر مكعب حتى يوم الأحد بحسب رويترز.