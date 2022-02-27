زيادة إيرادات اشتراك تطبيقات الأجهزة الذكية خلال 2021 إلى 18.3 مليار دولار

أظهر تقرير اقتصادي نمو إيرادات اشتراكات أشهر 100 تطبيق من تطبيقات الأجهزة الذكية من غير الألعاب خلال العام الماضي بنسبة 41% سنويا إلى حوالي 18.3 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار خلال .2020 وبحسب البيانات التي نشرتها شركة سينسور تاور المتخصصة في متابعة التطبيقات وسوقها، فإن هذه الإيرادات تمثل جزءا صغيرا للغاية يبلغ 14% من إجمالي إيرادات مبيعات التطبيقات بشكل عام بما في ذلك الألعاب الرقمية والتي بلغت خلال العام الماضي 6ر131 مليار دولار.

في الوقت نفسه زادت حصة التطبيقات التي تعتمد على الاشتراكات من إجمالي سوق التطبيقات والألعاب للأجهزة الذكية خلال العام الماضي إلى 14% مقابل 11.7 % خلال .2020 وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه في حين زادت إيرادات اشتراكات التطبيقات بنسبة 41% خلال العام الماضي، فإنها زادت في العام السابق بمعدل 34% سنويا فقط.

وشكلت جائحة فيروس كورونا المستجد عاملا أساسيا من عوامل نمو هذه السوق خلال السنوات الأخيرة نظرا لإجراءات الإغلاق التي أجبرت أعداد كبيرة من الناس على قضاء وقت أطول في المنازل واستخدام الأجهزة الذكية كوسائل ترفيه أو وسائل للتسوق وتحسين الحالة البدنية والعمل والتعليم أيضا.

في الوقت نفسه استمر تفوق متجر تطبيقات آب ستور التابع لشركة الإلكترونيات العملاقة آبل على منافسه جوجلا بلاي من حيث إيرادات اشتراكات التطبيقات من غير الألعاب. وبلغت إيرادات آب ستور من هذه التطبيقات خلال العام الماضي حوالي 5ر13 مليار دولار وهو ما يعادل حوالي ثلاثة أمثال إيرادات جوجل بلاي من هذه التطبيقات والتي بلغت 8ر4 مليار دولار.