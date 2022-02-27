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أسواق الأسهم- السعودية

24 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 633.3 مليون ريال

24 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 633.3 مليون ريال

"الاقتصادية" من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 24 صفقة خاصة  بقيمة 633.3 مليون  ريال على نحو 11.11 مليون سهم  تمت على أسهم شركة أرامكو السعودية والبنك الأهلي السعودي وكذلك البنك العربي، وذلك على النحو التالي:

 

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

الأهلي

65

          1,538,460 

              99,999,900 

الأهلي

65

          1,450,000 

              94,250,000 

العربي

26.55

            392,709 

              10,426,424 

الأهلي

65

            200,000 

              13,000,000 

الأهلي

65

          1,538,000 

              99,970,000 

الأهلي

65

            153,850 

              10,000,250 

الأهلي

66

            100,000 

                6,600,000 

الأهلي

65

            610,000 

              39,650,000 

الأهلي

66

                77,000 

                5,082,000 

الأهلي

66

            100,000 

                6,600,000 

الأهلي

66

            150,000 

                9,900,000 

الأهلي

66

            100,000 

                6,600,000 

الأهلي

66

          1,345,750 

              88,819,500 

الأهلي

66

            100,000 

                6,600,000 

الأهلي

66

            100,000 

                6,600,000 

الأهلي

66

            100,000 

                6,600,000 

أرامكو السعودية

41.3

            363,196 

              14,999,995 

الأهلي

65

            500,000 

              32,500,000 

الأهلي

65

            440,000 

              28,600,000 

العربي

26.55

            350,301 

                9,300,492 

العربي

26.55

            350,301 

                9,300,492 

العربي

26.55

            350,301 

                9,300,492 

العربي

26.55

            350,301 

                9,300,492 

العربي

26.55

            350,301 

                9,300,492 








 

 

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