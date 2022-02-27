24 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 633.3 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 24 صفقة خاصة بقيمة 633.3 مليون ريال على نحو 11.11 مليون سهم تمت على أسهم شركة أرامكو السعودية والبنك الأهلي السعودي وكذلك البنك العربي، وذلك على النحو التالي:
|
الشركة
|
السعر
|
الكمية المتداولة
|
القيمة المتداولة
|
الأهلي
|
65
|
1,538,460
|
99,999,900
|
الأهلي
|
65
|
1,450,000
|
94,250,000
|
العربي
|
26.55
|
392,709
|
10,426,424
|
الأهلي
|
65
|
200,000
|
13,000,000
|
الأهلي
|
65
|
1,538,000
|
99,970,000
|
الأهلي
|
65
|
153,850
|
10,000,250
|
الأهلي
|
66
|
100,000
|
6,600,000
|
الأهلي
|
65
|
610,000
|
39,650,000
|
الأهلي
|
66
|
77,000
|
5,082,000
|
الأهلي
|
66
|
100,000
|
6,600,000
|
الأهلي
|
66
|
150,000
|
9,900,000
|
الأهلي
|
66
|
100,000
|
6,600,000
|
الأهلي
|
66
|
1,345,750
|
88,819,500
|
الأهلي
|
66
|
100,000
|
6,600,000
|
الأهلي
|
66
|
100,000
|
6,600,000
|
الأهلي
|
66
|
100,000
|
6,600,000
|
أرامكو السعودية
|
41.3
|
363,196
|
14,999,995
|
الأهلي
|
65
|
500,000
|
32,500,000
|
الأهلي
|
65
|
440,000
|
28,600,000
|
العربي
|
26.55
|
350,301
|
9,300,492
|
العربي
|
26.55
|
350,301
|
9,300,492
|
العربي
|
26.55
|
350,301
|
9,300,492
|
العربي
|
26.55
|
350,301
|
9,300,492
|
العربي
|
26.55
|
350,301
|
9,300,492
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