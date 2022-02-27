24 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 633.3 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 24 صفقة خاصة بقيمة 633.3 مليون ريال على نحو 11.11 مليون سهم تمت على أسهم شركة أرامكو السعودية والبنك الأهلي السعودي وكذلك البنك العربي، وذلك على النحو التالي:

الشركة السعر الكمية المتداولة القيمة المتداولة الأهلي 65 1,538,460 99,999,900 الأهلي 65 1,450,000 94,250,000 العربي 26.55 392,709 10,426,424 الأهلي 65 200,000 13,000,000 الأهلي 65 1,538,000 99,970,000 الأهلي 65 153,850 10,000,250 الأهلي 66 100,000 6,600,000 الأهلي 65 610,000 39,650,000 الأهلي 66 77,000 5,082,000 الأهلي 66 100,000 6,600,000 الأهلي 66 150,000 9,900,000 الأهلي 66 100,000 6,600,000 الأهلي 66 1,345,750 88,819,500 الأهلي 66 100,000 6,600,000 الأهلي 66 100,000 6,600,000 الأهلي 66 100,000 6,600,000 أرامكو السعودية 41.3 363,196 14,999,995 الأهلي 65 500,000 32,500,000 الأهلي 65 440,000 28,600,000 العربي 26.55 350,301 9,300,492 العربي 26.55 350,301 9,300,492 العربي 26.55 350,301 9,300,492 العربي 26.55 350,301 9,300,492 العربي 26.55 350,301 9,300,492















