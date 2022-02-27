ماسك يدخل على خط أزمة موسكو وكييف .. ويفعل خدمات "ستارلينك" في أوكرانيا

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن دعمه لأوكرانيا التي تقع تحت هجوم من روسيا وذلك بتفعيل خدمته ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية. وكتب عبر صفحته على "تويتر" : خدمات ستارلينك تعمل حاليا في أوكرانيا .. المزيد من المحطات في الطريق.

وقال ميخائيلو فيدوروف نائب رئيس وزراء أوكرانيا إن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلب من وزير الرقمنة الأوكراني. وتواصل فيدوروف مع ماسك مباشرة عبر تويتر. مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يحاول فيه ماسك استعمار المريخ تحاول روسيا إحتلال أوكرانيا. وقال "في حين أن صواريخك تهبط بنجاح من الفضاء تهاجم صواريخ روسيا المدنيين الأوكرانيين". وتابع " نطلب منك أن تزود أوكرانيا بمحطات ستارلينك ومخاطبة عقلاء روسيا لاتخاذ موقف".