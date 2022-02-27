الغرب يلوح بعصا «سويفت» .. استهداف المصارف الروسية أولوية

قالت أمريكا وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي "إنهم قد يتحركون لاستبعاد روسيا من نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك، في جولة أخرى من العقوبات التي تهدف إلى وقف التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا". ووفقا لـ"رويترز" أمس، قال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إن "هذه الخطوة قد تحدث في الأيام المقبلة، بعد أن خفف مسؤولون في ألمانيا وإيطاليا من معارضتهم لإقصاء روسيا من شبكة المدفوعات الدولية الرئيسة في العالم".ومن شأن هذه الخطوة إلحاق الضرر بالتجارة الروسية وستجعل من الصعب على الشركات الروسية القيام بأعمال تجارية. ونظام سويفت هو نظام مراسلة آمن تستخدمه البنوك لإجراء مدفوعات سريعة عبر الحدود وهو الآلية الرئيسة لتمويل التجارة الدولية.وتعطي العقوبات الغربية أولوية لاستهداف المصارف الروسية، كما ألزمت المصارف الأوروبية برفض أي إيداع مالي من مواطنين روس تفوق قيمته 100 ألف يورو، وسيتم منع عديد من الشركات الروسية المرتبطة بالدولة، من نيل تمويل أوروبي. وأعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تجميد أصول بوتين ولافروف. وأكد البيت الأبيض أمس الأول، أن الولايات المتحدة ستحذو حذو حلفائها وتفرض عقوبات على الرئيس ووزير خارجيته، بما يشمل منعهما من دخول أراضيها. من جهتها، أعلنت كندا أنها ستفرض عقوبات على "58 شخصية وكيانا" روسيا بمن فيهم "أشخاص من النخبة الروسية" و"مصارف روسية كبيرة" و"أعضاء في مجلس الأمن القومي الروسي"، على أن تشمل هذه العقوبات بوتين ولافروف.وأكدت اليابان تجميد الأصول وتعليق منح تأشيرات الدخول لأشخاص ومنظمات روسية، إضافة إلى تجميد أصول مؤسسات مالية روسية. وتستهدف أستراليا على وجه التحديد المتمولين الروس وكل أعضاء الدوما، وتستعد لفرض عقوبات على بوتين ولافروف.