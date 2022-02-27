ألمانيا تجيز تسليم أسلحة "فتاكة" لأوكرانيا

شددت ألمانيا موقفها ضد روسيا السبت بالموافقة على تسليم أسلحة إلى أوكرانيا التي تشهد حربا، واستبعاد موسكو جزئيا من نظام "سويفت" للتحويلات المالية بين البنوك، وذلك بعد تعرضها لانتقادات اعتبرت رد فعلها على الغزو متساهلا.

يعد قرار التسليح تحولا سياسيا كبيرا في ألمانيا التي التزمت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بعدم تسليم أسلحة "فتاكة" إلى دول تشهد نزاعات، رغم وجود استثناءات سابقة أثارت جدلا.

وأجازت برلين تسليم كييف ألف قاذفة صواريخ مضادة للدبابات و500 صاروخ أرض-جو من طراز ستينغر و"عدة" مدافع هاوتزر، وفق ما أعلنت الحكومة.

وقال المستشار أولاف شولتس في بيان إن "العدوان الروسي على أوكرانيا يشكل نقطة تحول، إنه يهدد النظام الذي نشأ منذ ما بعد الحرب" العالمية الثانية.

وأضاف المسؤول الألماني "في هذا الوضع، من واجبنا أن نساعد أوكرانيا بقدر ما نستطيع، في الدفاع عن نفسها ضد جيش فلاديمير بوتين الغازي".

من الناحية العمليّة، سيتم تسليم قاذفات الصواريخ بواسطة هولندا، ومدافع الهاوتزر بواسطة إستونيا. وقد اشترت الدولتان هذه المعدات في الأصل من ألمانيا وتحتاجان إلى موافقة برلين لتتمكنا من تسليمها إلى كييف.

