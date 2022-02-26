الصين: مشروعات ضخمة في الصحراء لتوليد الطاقة من المصادر المتجددة

تهدف الصين إلى أن تعزز بشكل كبير قدرتها على توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال مشاريع ضخمة في الصحراء، وفقا لما ذكرته وزارة الصناعة الصينية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه كان أعلن العام الماضي عن مجموعة أولى من مشاريع الطاقة المتجددة في، لتوليد 97جيجاوات من الكهرباء، وهي كمية تكفي الاستهلاك في دولة مثل المكسيك.

ومن المقرر تنفيذ مجموعة ثانية من المشاريع، في الصحراء بشمال الصين، مثل منغوليا الداخلية وجوبي لتوفير 455 جيجاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030 ، حسبما ذكر موقع سولار بي، نقلا عن إشعار حديث، لم يتم ترد تقاري عنه، أصدرته لجنة التنمية الوطنية والإصلاح وإدارة الطاقة الوطنية.

ومن المقرر انتهاء العمل في مشروعات تهدف إلى توفير 200جيجاوات بحلول عام 2025، وهناك 255جيجاوات أخرى مقرر توليدها بين عامي 2026و2030،وفقا للتقرير.

ولم ترد لجنة التنمية الوطنية والإصلاح على الفور على طلب للتعليق أرسل بالفاكس اليوم السبت، ولم ترد إدارة الطاقة الوطنية على اتصالات تليفونية للتعليق.