أمريكا ستسمح بعمليات تجارية ومالية مع مؤسسات الحكم الأفغانية

قال مسؤولون أمريكيون كبار إن وزارة الخزانة الأمريكية ستصدر اليوم ترخيصا عاما جديدا يسمح لمنظمات الإغاثة الدولية والشركات الخاصة بإجراء عمليات تجارية ومالية مع المؤسسات الحاكمة في أفغانستان.

وبحسب قال أحد المسؤولين في تصريحات صحفية بالهاتف: "ترخيص وزارة الخزانة يسمح بجميع العمليات التي تشمل أفغانستان ومؤسساتها الحاكمة إلى الحد المطلوب وهي العمليات التي كانت خلافا لذلك ممنوعة بسبب العقوبات الأمريكية".