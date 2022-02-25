آخر تطورات الحرب الروسية - الأوكرانية

عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية يؤكد إصابة 35 مدنيا



قال فاديم بويتشينكو عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية اليوم الجمعة، إن 35 مدنيا أصيبوا في هجمات على المدينة الساحلية الواقعة جنوبي البلاد.

وقال بويتشينكو إن من بين المصابين تسعة أشخاص إصاباتهم خطيرة و26 شخصا إصابتهم متوسطة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية المستقلة "يونيان". واتهم بويتشينكو المقاتلين الذين يدعمون الانفصاليين الموالين لروسيا بإطلاق النار على مبان مدنية.

وقال العمدة إن الوضع في مدينة ماريوبول الساحلية تحت السيطرة وإن إمدادات المياه والكهرباء متوفرة.

يشارإلى أن مدينة ماريوبول تقع بالقرب من خط التماس بين المتمردين الانفصاليين وقوات الجيش الأوكرانى في منطقة دونيتسك الانفصالية الواقعة شرقي البلاد والتي لها أهمية استراتيجية بالغة.

وقالت حكومة كييف في وقت سابق إن القوات الأوكرانية تحول دون تقدم القوات المعادية إلى المدينة .



إستونيا تنضم إلى لاتفيا في حظر قنوات البث الناطقة بالروسية



انضمت استونيا إلى جارتها لاتفيا في حظر عدد من قنوات البث الناطقة باللغة الروسية اليوم الجمعة، ردا على غزو موسكو لأوكرانيا هذا الأسبوع.

وفرضت هيئة التنظيم التقني وحماية المستهلكين في استونيا "تي تي جيه أيه" حظر البث لمدة عام على القنوات الروسية "آر تي آر بلانيتا" و"إن تي في مير" و"روسيا 24" و"تي في سنتر انترناشونال". وتم فرض حظرا مشابها على قناة "بيلاروس24".

واستندت الهيئة في قرارها على إذاعة كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس الخميس تبرر الغزو. وقالت الهيئة إن القنوات خالفت حظرا بشأن التحريض على ارتكاب جريمة وقوضت السلامة العامة.

وقال رئيس الهيئة كاور كاياك في بيان الهيئة إن "الظروف الاستثنائية تتطلب تحركا حازما. نتبنى وجهة النظر بأن عتبة العقوبة لمجال المعلومات الاستونية قد تم تجاوزها من جانب قنوات تليفزيونية محددة".

وفرضت لاتفيا حظرا على القنوات التليفزيونية الناطقة باللغة الروسية يوم أمس الخميس. وتضم كلتا الدولتين المطلتين على بحر البلطيق أقليات روسية مهمة.



الخارجية الروسية: الهدف من العملية الروسية تقديم نظام كييف إلى العدالة



قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الجمعة إن "الهدف من العملية الروسية في أوكرانيا هو تقديم النظام العميل في كييف إلى العدالة عن الجرائم المرتكبة".

وأضافت زاخاروفا في إفادة صحفية، أوردتها وكالة سبوتنيك اليوم، أن "مهمة العملية هي محاسبة الشخصيات الحالية في النظام العميل، الذي وصل للسلطة في عام 2014 نتيجة انقلاب غير دستوري، على الجرائم التي ارتكبت خلال هذه السنوات ضد المدنيين، بمن فيهم مواطني روسيا، وكذلك نزع السلاح من أوكرانيا".

وقالت: "نأمل أن يحرر الشعب الأوكراني نفسه من اضطهاد الحكومة الشعوبية، التي تستغل البلاد لمصالح اللاعبين الأجانب، ويبدأ في عيش حياة كاملة ذات سيادة، تُحترم فيها حقوق وحريات ومصالح جميع مواطنيها دون انقسام على أسس وطنية أو لغوية أو دينية".

وتابعت: "إننا نأسف بشدة لأن نظام كييف اختار مسار قطع جميع أنواع العلاقات مع روسيا، ونأمل أن يضع التاريخ كل شيء في مكانه المناسب قريبًا، ونؤمن بالحكمة التي امتدت لقرون لدى الشعبين الأوكراني والروسي، والتي سكنت أراضي أوكرانيا الحديثة لقرون".



بولندا وجمهورية التشيك يعتزمان إغلاق مجالهما الجوي أمام الطائرات الروسية



أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي إغلاق المجال الجوي البولندي أمام الطائرات الروسية بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وكتب مورافيتسكي صاحب الاتجاه الوطني المحافظ على موقع تويتر اليوم الجمعة: "لقد كلفت بإعداد قرار لمجلس الوزراء سينتج عنه إغلاق المجال الجوي أمام شركات الطيران الروسية".

وذكرت قناة تي في إن 24 الإخبارية البولندية نقلا عن المتحدث باسم الحكومة، بيوتر مولر، أن القانون المتعلق بهذا الأمر سيدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة المقبلة.

وترغب جمهورة التشيك في اتباع الخطوة البولندية أيضا، وفقا لما قاله رئيس الوزراء بيتر فيالا عقب اجتماع لمجلس الوزراء هناك اليوم الجمعة، إلا أن تفاصيل القرار لم يعلن عنها بعد.

شنت روسيا أمس الخميس هجوما على الحدود مع أوكرانيا بعد أشهر من نشر القوات الروسية هناك.

وبينما توغلت الدبابات داخل أوكرانيا/ الجمهورية السوفيتية السابقة/، كانت هناك غارات جوية في جميع أنحاء البلاد.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 100 ألف شخص فروا بالفعل من أوكرانيا إلى البلاد المجاورة.



روسيا تشترط الاستسلام قبل إجراء مباحثات مع أوكرانيا



قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة إن موسكو لن تجري مباحثات مع الحكومة في كييف إلى أن يستسلم الجيش الأوكراني.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال لافروف في موسكو عقب اجتماع مع ممثلي المناطق الانفصالية الأوكرانية: "نحن مستعدون للمفاوضات في أي وقت، بمجرد أن تستجيب القوات المسلحة الأوكرانية لدعوة رئيسنا (فلاديمير بوتين)، ووقف المقاومة، وإلقاء أسلحتها".

وأعاد لافروف التأكيد على تصريحات بوتين بأن الغزو يسعى إلى "نزع السلاح والنازية" عن أوكرانيا، وشدد على موقف الكرملين الصارم تجاه الحكومة في كييف.

ووذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن الكرملين اليوم الجمعة قوله إن الرئيس الروسي مستعد للدخول في مفاوضات مع أوكرانيا بشأن وضع محايد محتمل للبلاد.

ووفقا لانترفاكس، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بوتين على استعداد لقبول اقتراح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث الوضع الحيادي وإرسال مسؤولين من الكرملين ووزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين إلى العاصمة البيلاروسية مينسك لإجراء مباحثات مع ممثلين من الحكومة الأوكرانية.



مانشستر يونايتد ينهي عقد رعاية مع شركة "إيروفلوت" عقب غزو روسيا لأوكرانيا



أنهى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم عقد رعاية مع شركة "إيروفلوت" عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن شراكة مانشستر يونايتد مع شركة الطيران الروسية بدأت في عام 2013، ويسافر الفريق بانتظام لخوض المباريات الأوروبية على طائرات الشركة.

ولكن، أدى قرار فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، بغزو أوكرانيا إلى قيام مانشستر يونايتد بقطع علاقته بالشركة.

وقال متحدث رسمي اليوم الجمعة :"في أعقاب الأحداث بأوكرانيا، سحبنا حقوق رعاية شركة إيروفلوت".

وأضاف :"نشارك جماهيرنا مخاوفنا حول العالم ونعرب عن تعاطفنا مع المتضررين".

يذكر أن فريق مانشستر يونايتد استخدم طائرة خاصة تابعة لشركة طيران تيتان لخوض مباراة الإياب بدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد في وقت سابق من هذا الأسبوع.

يذكر أن الحكومة البريطانية حظرت طائرات إيروفلوت إلى المملكة المتحدة كجزء من حزمة العقوبات عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

الصين: بوتين يرغب في خوض محادثات رفيعة المستوى مع أوكرانيا



أفادت وزارة الخارجية في بكين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لنظيره الرئيس الصيني شي جين بينج إنه مستعد لخوض "مفاوضات رفيعة المستوى" مع أوكرانيا.

وقيل إن بوتين شكا خلال مكالمته الهاتفية مع نظيره الصيني من عدم تعامل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بجدية مع مخاوف روسيا الأمنية المشروعة.

ومن ناحيته، قال شي إن الوضع في أوكرانيا تغير على نحو مثير، مما أدى إلى رد فعل دولي قوي.

وأضاف: "يجب أن نتخلى عن عقلية الحرب الباردة ونحترم المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الدول"، بحسب بيان الوزارة.

ودعا شي للتفاوض على آلية أمنية أكثر توازنا وفعالية واستدامة لأوروبا.

وأعرب عن دعمه لروسيا وأوكرانيا في حل الأزمة عن طريق الحوار.

يشار إلى أن الصين رفضت إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا أو فرض عقوبات على موسكو .

موسكو: القوات الروسية تحاصر كييف من الغرب



حاصرت القوات الروسية - بحسب بياناتها - العاصمة الأوكرانية كييف من الغرب خلال هجومها على أوكرانيا.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس"، قالت وزارة الدفاع الروسية في موسكو اليوم الجمعة إنه تم الاستيلاء على مطار هوستوميل المهم استراتيجيا شمال غربي كييف. وأضافت الوزارة أنه لا توجد خسائر في الجانب الروسي.

ولم يرد تأكيد حتى الآن لهذا النبأ من الجانب الأوكراني. وأعلنت القيادة في كييف مؤخرا أنها صدت الهجمات على هوستوميل، وكبدت القوات الروسية خسائر فادحة.

وبحسب البيانات الروسية، تحاصر القوات الروسية أيضا مدينة تشيرنيهيف، القريبة من الحدود مع بيلاروسيا. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف: "حتى الآن، أكملت وحدات القوات المسلحة الروسية حصار مدينة تشيرنيهيف"، مؤكدا أن روسيا لن تهاجم أي مناطق سكنية في كييف، وقال: "الجنود الروس يتخذون كافة الاجراءات للحيلولة دون وقوع إصابات بين المدنيين".

وأضاف المتحدث أن القوات الروسية ستواصل الاضطلاع "بمهام" في كييف ومدن أخرى، مضيفا أن القوات أظهرت شجاعة وبطولة.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية القيادة الأوكرانية باستخدام أساليب إرهابية، مضيفة أن القيادة الأوكرانية تستخدم المدنيين كدروع بشرية.

الكرملين: روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا

أعلن الكرملين اليوم أن روسيا مستعدة لمفاوضات سلام مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن موسكو مستعدة لإرسال وفد روسي للمشاركة في المحادثات في العاصمة البيلاروسية مينسك.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عرض مرتين لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



اجتماع استثنائي لوزراء الهجرة في الاتحاد الأوروبي مع فرار آلاف الأشخاص من أوكرانيا



أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين ، أن وزراء الاتحاد الأوروبي المعنيون بشؤون الهجرة سيعقدون اجتماعا استثنائيا يوم الأحد المقبل لمناقشة اتخاذ "ردود فعل ملموسة"

نتيجة الأزمة الأوكرانية.

وتستعد الأمم المتحدة لما يصل إلى أربعة ملايين لاجئي من أوكرانيا، إذا استمرت الحرب الروسية ضد البلاد، في التصعيد.

وقال متحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف اليوم الجمعة إن هناك الآلاف من الأشخاص فروا بالفعل عبر الحدود إلى بلدان مجاورة مثل بولندا ومولدوفا وسلوفاكيا وكذلك روسيا.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده استقبلت أكثر من 110 آلاف لاجئ من شرق أوكرانيا.

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين قد صرحت أمس الخميس إن الاتحاد الأوروبي قد أعد خطط طوارئ لاستقبال اللاجئين داخل الدول الأعضاء في التكتل حال قيام روسيا بغزو أوكرانيا.

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على بوتين ولافروف

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف على قائمة العقوبات.



رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم يرفض قرار اليويفا بنقل نهائي دوري الأبطال إلى باريس

رفض ألكسندر ديوكوف رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرار الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بنقل نهائي دوري أبطال

أوروبا من مدينة سان بطرسبرج الروسية.

وكان اليويفا قد أعلن في وقت سابق اليوم عقب اجتماع للجنة التنفيذية، جرى الترتيب له على عجل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، نقل المباراة النهائية لدوري الأبطال المقررة في 28 مايو المقبل من سان بطرسبرج إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أنها تعتقد أن ديوكوف والأوكراني أندري بافلكو عضوي اللجنة التنفيذية، كانا ضمن الحضور في الاجتماع.

ونقل الاتحاد الروسي لكرة القدم عن ديوكوف قوله إن القرار "جرى إملاؤه لأسباب سياسية" وإنه "نظرا لتمسك الاتحاد الروسي لكرة القدم بمبدأ إبعاد الرياضة عن السياسة، لا يمكنه تأييد هذا القرار."



كييف: مقتل أكثر من 1000 مهاجم روسي

قتلت القوات المسلحة الأوكرانية - بحسب بياناتها - أكثر من 1000 مهاجم روسي.

وأعلن الجيش الأوكراني اليوم أن روسيا لم تتكبد مثل هذه الخسائر الفادحة في مثل هذا الوقت القصير في أي صراع.

وجاء في بيان للجيش الأوكراني: "الأمهات الروسيات يرسلن أبناءهن إلى موت محقق لأن القوات المسلحة الأوكرانية تقف في الجبهات وستدافع عن بلادها ضد المحتلين".

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عدم وقوع خسائر في صفوفها. ولا يمكن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

في غضون ذلك، تحركت القوات الأوكرانية بمعدات عسكرية ثقيلة إلى كييف للدفاع عن العاصمة. ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "أونيان" عن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، قوله: "المدينة في وضع دفاعي"، مضيفا أن إطلاق النار والانفجارات في بعض المناطق تعني مقاومة "مخربين" روس.

وقال كليتشكو: "الوضع صعب لكننا نؤمن بقواتنا المسلحة وندعمها". ودعت سلطات المدينة السكان إلى إغلاق كاميرات المراقبة حتى لا تتمكن القوات الروسية من رؤية المواقع الأوكرانية عبرها.

بوتين يدعو الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة



دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة.

وقال بوتين فى اجتماع مع مجلس الأمن القومي الروسي:" يبدو أنه من الأسهل بالنسبة لنا الاتفاق معكم، أكثر من هذه العصابة من مدمني المخدرات والنازيين الجدد" موجها حديثه إلى الجيش الأوكراني.

وأضاف بوتين، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية أن النازيين الجدد في أوكرانيا ينشرون أسلحة ثقيلة وسط المدن الكبرى لدفع القوات الروسية لضرب المناطق السكنية، وفي الأساس، يعملون مثل الإرهابيين في جميع أنحاء العالم، حيث يختبئون بهذه المناطق على أمل إلقاء اللوم في وقت لاحق على روسيا فيما يتعلق بسقوط ضحايا من المدنيين.

وقال: "من المعروف بشكل موثوق أن كل هذا يحدث بأمر من مستشارين غربيين، وعلى رأسهم "مستشارون أمريكيون".

روسيا: فوجئنا بتنديد لبنان بالعمليات العسكرية في أوكرانيا



قالت السفارة الروسية في لبنان في بيان بصفحتها على فيسبوك إنها فوجئت ببيان وزارة الخارجية اللبنانية الذي يندد بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال البيان "أثار بيان وزارة الخارجية والمغتربين للجمهورية اللبنانية الدهشة لدينا بمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذها طرفا ضد طرف آخر في هذه الأحداث علما بأن روسيا لم توفر جهدا في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية".

وأدان لبنان يوم الخميس اجتياح الأراضي الأوكرانية ودعا روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورا وسحب قواتها.

وأثار بيان وزارة الخارجية اللبنانية انتقادات داخلية من بعض وزراء الحكومة وأعضاء البرلمان والأحزاب السياسية، بما فيها حزب الله القوي المدعوم من إيران.

وكتب إبراهيم الموسوي النائب في حزب الله على تويتر" ما هي السياسة الخارجية التي ينتهجها لبنان وما هي مصلحة لبنان في ذلك؟ أرجو أن تشرح لنا يا وزير الخارجية".

ويتمتّع حزب الله، الذي يمتلك ترسانة كبيرة من السلاح، بنفوذ كبير في لبنان. ومثلما فعلت روسيا، دعمت الجماعة الرئيس السوري بشار الأسد في القتال في الحرب السورية. وألقت إيران اللوم في حرب أوكرانيا على "الأعمال الاستفزازية لحلف شمال الأطلسي".

ولم يتسن على الفور الوصول إلى وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب للتعليق.



فرنسا تؤيد استبعاد روسيا من نظام سويفت للتحويلات المالية



أعلن وزير المال الفرنسي برونو لومير الجمعة أن بلاده تؤيد استبعاد روسيا من نظام "سويفت" للتحويلات المالية بهدف معاقبتها على غزو أوكرانيا.

وقال لومير في مؤتمر صحافي في إطار اجتماع لوزراء المال في الاتحاد الأوروبي إن "بعض الدول الأعضاء ابدت تحفظات، وفرنسا ليست ضمن هذه الدول".

لكنه برر استمرار غياب هذا "السلاح النووي المالي" عن ترسانة العقوبات الغربية ضد موسكو بتأكيده على "ضرورة أن يكون هناك إجماع أوروبي".

وكان لومير قد وصف الأمر في وقت سابق الجمعة بأنه "الخيار الأخير".

و"سويفت" واحدة من أكبر شبكات المراسلة المصرفية والمالية، تتيح التسويات المصرفية بين المؤسسات المالية في أنحاء العالم.

لكن ألمانيا لا تريد حاليا أن تشمل العقوبات "سويفت"، خشية أن تواجه صعوبات اقتصادية خطرة، ترتبط خصوصا بالمعاملات المرتبطة بدفع ثمن الغاز الروسي الذي تعتمد عليه برلين بشكل كبير.

وقال وزير المال الألماني كريستيان ليندنر الجمعة إن "خطوات إضافية لا تزال ممكنة، لكن يجب أن نكون حذرين من آثارها: الاقتصاد الروسي هو الذي يجب أن يعاني من العواقب".

وطلب وزراء المال الأوروبيون من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي "تقييم عواقب قطع أكبر للمؤسسات الروسية عن الوصول إلى النظام المالي"، وفق بيان نُشر الجمعة.

وأكد البيان أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا وروسيا البيضاء



قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي يجهز لفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا كما أنه سيجهز لاتخاذ إجراءات ضد روسيا البيضاء.

وأضاف دومبروفسكيس أن الهجوم الروسي على أوكرانيا كان هجوما على النظام الأمني الأوروبي بأكمله. ووافق قادة الاتحاد الأوروبي أمس الخميس على دفعة ثانية من الإجراءات ضد روسيا.

وقال دومبروفسكيس في مؤتمر صحفي عقب محادثات وزراء المالية بالاتحاد الأوروبي"سنذهب إلى أبعد من ذلك. نجهز لخطوات قادمة وعقوبات وستشمل هذه الخطوات روسيا البيضاء أيضا".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مساعدات مالية لأوكرانيا، لكن من المستحيل الآن تقييم احتياجات البلاد بدقة، بينما هي "خارجة عن التوقعات" بسبب الحرب الجارية حاليا.

طلائع القوات الروسية تترك خلفها جثثا ودماء في شوارع كييف



جثة المدني المرمية على الرصيف في حي سكني بشمال كييف، هي إحدى آثار المواجهات التي شهدتها بعض مناطق العاصمة الأوكرانية مع طلائع القوات الروسية التي دخلتها في الصباح الباكر.

على بعد خمسين مترا، مدني آخر كان حظه أوفر بالنجاة، لكنه ينتظر المسعفين الذين يعملون على إخراجه من سيارته التي سحقتها عربة مدرّعة.

هذه بعض من الآثار التي تدلّ على أن مجموعة من قوات موسكو وصلت الى شمال كييف، العاصمة التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين نسمة، وتقدمت في وقت مبكر من صباح الجمعة، بعد نحو 24 ساعة من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء غزو أراضي الجارة الشرقية لبلاده.

وخلال فترة من صباح الجمعة، هز تبادل إطلاق النار حيّ أوبولونسكي السكني، ورافقته أصوات انفجارات كانت عنيفة الى حد أن صداها طال وسط المدينة الذي يبعد نحو سبعة كيلومترات.

غامر سكان الحيّ الذين كانوا محتمين في منازلهم، بالنزول الى الشارع لمعاينة الأضرار ومحاولة مساعدة المصابين، وعلامات الذهول والصدمة بادية على وجوههم،

قال بعضهم لصحافيي وكالة فرانس برس، إنهم رأوا جثتين لمن بديا جنديين روسيين. الا أن الجيش الأوكراني منع فرانس برس من الاقتراب من المكان.

وقال أوفغين نالوتاي (39 عاما) "كانت عربتا قتال لقوات المشاة مع علامات تعريف غير ظاهرة، تتقدمان في الشارع. لم أرَ شارة الوحدة" العسكرية.

أضاف لفرانس برس "تخفّت إحداهما في ممر تحت الأرض، وتابعت الأخرى طريقها بشكل مستقيم، قبل أن تستدير وتدخل الى فناء منزل وأفقد أثرها. كان الناس يلوذون بالفرار".



- على سبيل المتعة

وأوضح فيكتور برباش (58 عاما) الذي يقطن في الحي نفسه، أنه هرع الى شرفة منزله صباح الجمعة لدى سماعه أصوات إطلاق النار، مؤكدا أنه رأى عربة مدرّعة تقوم بسحق السيارة عمدا.

وقال "لم يكن الأمر حادثا، قاموا (الجنود) بذلك على سبيل المتعة. لم تكن ثمة حاجة لذلك (...) توقفت (المدرعة)، دهست السيارة مجددا، ثم مضت في طريقها".

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية عبر صفحتها على فيسبوك أن العناصر الذين دخلوا المنطقة كانوا "مجموعة تخريب واستطلاع للعدو".

وبلغ الجيش الروسي مشارف كييف الخميس مع انزال مروحيات قوات مجوقلة في مطار غوستوميل القريب من أوبولونسكي. وتؤكد أوكرانيا أنها صدت الهجوم على المطار، الا أن الجنود الروس يتقدمون نحو المدينة برّا من جهات أخرى أيضا.

وصباح الجمعة، أكدت القوات الأوكرانية أنها تخوض معارك ضد مدرعات روسية في منطقتي ديمير وإيفانكيف على مسافة 45 و80 كيلومترا تواليا شمال غرب كييف.

وفي حين أكد الجيش الأوكراني أنه تمكن من صد الهجوم على هذا المحور، تتقدم القوات الروسية أيضا من الجهة الشمالية الشرقية. وبعد ساعات من المعارك الصباحية، سجّلت تحركات لمدرعات روسية ضمن نطاق العاصمة.

وطلبت وزارة الدفاع من سكان كييف "إبلاغنا بتحركات العدو"، داعية إياهم في رسالة الى "تحضير (قوارير) كوكتيل مولوتوف، قوموا بتحييد المحتل!".

الا أن الجيش الروسي بدأ بتضييق الخناق بشكل خطر في محيط كييف، المدينة التي تضم العديد من الجادات الكبرى والمجمعات ذات الكثافة السكانية العالية، ما يهدد بحصول معارك دامية في حال قررت القوات الروسية اقتحام العاصمة بالقوة.

وفي حي بوزنياكي بجنوب شرق كييف، حيث العديد من الأبراج العائدة للحقبة السوفياتية، فقد مبنى من 10 طبقات كل نوافذه جراء انفجار خلال الليل.

وقال سيرغي روجيسكي إن النيران اندلعت ليلا، وإنه اعتقد أن سببها صاروخ أو اعتراض صاروخ.

وأضاف "قال شباننا إنه (الانفجار) كانت ناتجا من طائرة، لكن لو كان سببه طائرة، لكنا وجدنا أجزاء منها".

فرض حظر التجول بمدنية لفيف بغرب أوكرانيا



نقلت وكالة أنباء انترفاكس أوكرانيا عن مسؤول بمدينة لفيف بغرب أوكرانيا أنه تم فرض حظر التجول بالمدينة.

ونقلت الوكالة عن رئيس الإدارة العسكرية المحلية مكسيم كوزيتسكي قوله إن "حظر التجول يسري من الساعة 22.00 حتى 06.00. سنعطي تصاريح مرور لسكان المنطقة العاملين في البنية التحتية الحيوية".



جونسون وحلفاؤه في أوروبا الشمالية يرون من الضروري فرض عقوبات إضافية على أوساط بوتين



اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحلفاؤه في دول أوروبا الشمالية على ضرورة فرض "عقوبات إضافية" على موسكو بعد غزوها أوكرانيا، تستهدف خصوصا "الأوساط المقربة" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ما ذكرت رئاسة الحكومة البريطانية.

وقالت ناطقة باسم دوانينغ ستريت إنه خلال اتصال بين جونسون وحلفائه في قوة Joint Expeditionary Force التي تضم عشر دول من بينها دول البلطيق، "اتفق القادة على ضرورة فرض عقوبات إضافية تركز خصوصا على الأوساط المقربة من الرئيس بوتين".

وشدد جونسون على "وجوب تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا في شكل عاجل"، مضيفا ان "الافعال الضارة للرئيس بوتين لا يمكن اعتبارها طبيعية ابدا ولا القبول بعدوانه على أوكرانيا كأمر واقع".

تأسست القوة المذكورة العام 2012 وتضم دولا اعضاء في حلف شمال الاطلسي (الدنمارك واستونيا وايسلندا ولاتفيا وهولندا والنروج وبريطانيا) ودولتين ليستا عضوين هما فنلندا والسويد. وتركز اهتمامها على الامن في منطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الاطلسي وبحر البلطيق.

وخلال اجتماع لوزراء دفاع القوة الثلاثاء، اعلنت الاخيرة انها ستجري مناورات مقبلة في بحر البلطيق لإثبات "حرية التحرك" في المنطقة الاستراتيجية.

وفي وقت سابق الجمعة، وعد جونسون في اتصال هاتفي بالرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي بتعزيز الدعم لاوكرانيا. ولن ترسل لندن اي جنود بريطانيين لمواجهة الجنود الروس، لكنها ابدت استعدادها لتقديم اسلحة دفاعية.



مسؤولة أوكرانية: روسيا فقدت نحو 2800 عسكري في الهجمات



قالت هنا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني اليوم إن القوات الروسية فقدت نحو 2800 عسكري و80 دبابة خلال هجومها على أوكرانيا.

وأضافت على صفحتها على فيسبوك أن القوات الروسية فقدت أيضا نحو 516 مركبة عسكرية مدرعة وعشر طائرات وسبع طائرات هليكوبتر حتى الساعة 1500 بالتوقيت المحلي (1300بتوقيت جرينتش).



فون دير لايين تشارك في قمة لرؤساء دول وسط وشرق أوروبا في بولندا



تشارك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في قمة لرؤساء دول وسط وشرق أوروبا في وارسو الجمعة مخصصة للهجوم الروسي على أوكرانيا، بحسب صور نشرتها الرئاسة البولندية.

ويشارك في القمة حضوريا رؤساء سبعة دول هي بولندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا وسلوفاكيا وبلغاريا والمجر، وتأتي تزامنا مع إحكام القوات الروسية الخناق على كييف التي تشهد قتالا داخلها وفي محيطها خلال ثاني أيام الغزو الروسي.

وانضم رئيسا تشيكيا ورومانيا إلى الاجتماع عبر الإنترنت.

من المقرر أن يشارك رؤساء الدول وفون دير لايين معا في اجتماع عبر الفيديو لقادة حلف شمال الأطلسي عند الساعة الثالثة بعد الظهر (الثانية بعد الظهر بتوقيت غرينيتش).

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية عبر تويتر مع بدء الاجتماع في وارسو "نحن مصممون اليوم أكثر من أي وقت مضى على محاسبة الكرملين على أفعاله الوحشية ودعم الشعب الأوكراني بكل الوسائل الممكنة".

ومن المتوقع عقد مؤتمر صحافي اثر الاجتماع، بعد السادسة مساء (الخامسة مساء بتوقيت غرينيتش).

ماهو سبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا على موقع كارثة تشرنوبيل النووية؟



خاضت القوات الروسية والأوكرانية معارك أمس الخميس للسيطرة على موقع تشرنوبيل الذي لا يزال يطلق إشعاعات نووية منذ وقوع أسوأ حادث نووي في العالم والذي أسهم في انهيار الاتحاد السوفيتي.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر "المدافعون عن أرواحنا يضحون بأنفسهم كي لا تتكرر مأساة 1986". وكتب زيلينسكي هذه التغريدة قبل أن تسيطر القوات الروسية على محطة الطاقة النووية السابقة التي كانت مسرحا لحريق وانفجار مدمر في تلك السنة.

لكن لماذا يرغب أحد في السيطرة على محطة طاقة نووية معطلة محاطة بأرض بها إشعاعات نووية على مدى أميال؟

الجواب هو الجغرافيا. فتشرنوبيل تقع على أقصر طريق من روسيا البيضاء إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وبالتالي فالمحطة بحسابات المنطق تقع على خط هجوم القوات الروسية الغازية لأوكرانيا.

ويقول محللون عسكريون غربيون إن بسيطرة روسيا على تشرنوبيل تستخدم ببساطة أسرع طريق للغزو من روسيا البيضاء، حليفة موسكو ونقطة انطلاق للقوات الروسية إلى كييف.

وقال جيمس أكتون من مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي "كان هذا أقصر طريق".

من جهته قال جاك كين، القائد السابق في أركان الجيش الأمريكي، إن تشرنوبيل "ليس لها أي أهمية عسكرية" لكنها تقع على أقصر طريق من روسيا البيضاء إلى كييف الهدف في استراتيجية "قطع الرأس" الروسية الرامية للإطاحة بالحكومة الأوكرانية.

وصف كين الطريق بأنه أحد "المحاور" الأربعة التي استخدمتها القوات الروسية لغزو أوكرانيا، بما في ذلك طريق آخر من روسيا البيضاء، وتقدم باتجاه الجنوب إلى مدينة خاركيف الأوكرانية، واندفاع باتجاه الشمال انطلاقا من شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا إلى مدينة خيرسون.

وتشكل الهجمات الأربعة مجتمعة أكبر انقضاض على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وكانت السيطرة على تشرنوبيل جزءا من الخطة، وقال مسؤول أوكراني كبير إن القوات الروسية سيطرت عليها بالفعل أمس الخميس، لكن مسؤولا دفاعيا أمريكيا كبيرا قال إن الولايات المتحدة لا يمكنها تأكيد ذلك.

وانفجر المفاعل الرابع في تشرنوبيل الذي يبعد 108 كيلومترات إلى الشمال من العاصمة الأوكرانية كييف في أبريل نيسان 1986 خلال اختبار سلامة فاشل، وانطلقت سحب الإشعاع في معظم أنحاء أوروبا ووصلت إلى شرق الولايات المتحدة.

وأثرت العناصر المشعة السيزيوم والبلوتونيوم والاسترونتيوم بشكل أساسي على أوكرانيا وروسيا البيضاء المجاورة، ومناطق من روسيا وأوروبا. وتختلف التقديرات فيما يتعلق بالوفيات المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الكارثة مما يقدر بالألوف إلى نحو 93 ألف وفاة إضافية بالسرطان في جميع أنحاء العالم.

وحاولت السلطات السوفيتية في بداية الأمر التستر على الكارثة، ولم تعترف فورا بالانفجار، مما شوه صورة الزعيم السوفيتي الإصلاحي ميخائيل جورباتشوف وسياساته المعروفة باسم "الجلاسنوست" الرامية إلى زيادة الانفتاح في المجتمع السوفيتي.

اعتُبرت الكارثة من وجهة نظرة الكثيرين أحد العوامل التي أسهمت في انهيار الاتحاد السوفيتي بعد سنوات قلائل.

قال أكتون إن سيطرة روسيا على تشرنوبيل أمس الخميس لم يكن بهدف حمايتها من مزيد من الأضرار، مضيفا أن هناك أربع محطات عاملة للطاقة النووية في أوكرانيا تمثل خطرا أكبر من تشرنوبيل، التي تقع داخل "منطقة حظر" شاسعة بحجم دولة لوكسمبورج.

وفي غضون ستة أشهر من الكارثة، تم على عجل بناء غطاء مؤقت، أو "تابوت"، لتغطية المفاعل المتضرر وحماية البيئة من الإشعاع. وفي نوفمبر تشرين الثاني 2016، تم وضع غطاء آمن جديد فوق التابوت القديم.

قال أكتون "الواضح أن وقوع حادث داخل تشرنوبيل سيترتب عليه مشاكل كبيرة. لكن من المحتمل ألا يؤثر كثيرا على المدنيين الأوكرانيين، وعلى وجه الدقة بسبب وجود المنطقة المحظورة".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أمس الخميس نقلا عن الهيئة المنظمة للطاقة النووية الأوكرانية، إن محطات الطاقة النووية الأربع النشطة في أوكرانيا تعمل بأمان ولم يحدث "تدمير" في النفايات والمنشآت أخرى في تشرنوبيل.

أوضح أكتون أن المفاعلات الأوكرانية الأخرى ليست محاطة بمناطق حظر وتحتوي على وقود نووي أكثر إشعاعا. وأضاف "مخاطر القتال حولها (المفاعلات العاملة) أعلى بكثير".

الآلاف يغادرون أوكرانيا عبر الحدود والسلطات تحث الرجال على البقاء والقتال



عبر عشرات الآلاف من الأوكرانيين، معظمهم نساء وأطفال، الحدود إلى بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا اليوم الجمعة مع استمرار قصف الصواريخ الروسية للعاصمة كييف، في حين طلبت السلطات من الرجال في سن القتال البقاء.

وانتظر الكثيرون لساعات وسط البرد القارس لمغادرة البلاد بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء الغزو.

وانطلقت إيرينا (36 عاما) مع طفلتيها من كييف أمس الخميس قبل عبور الحدود إلى أوبلا في سلوفاكيا.

وقالت اليوم الجمعة من فندق في بلدة سنينا الحدودية "تركت زوجي هناك حيث ما زال يدعم حكومتنا. نصلي من أجل أوكرانيا وآمل أن يصير كل شيء على ما يرام".

وفي بولندا التي بها أكبر جالية أوكرانية في المنطقة تبلغ نحو مليون شخص، قالت السلطات إن وقت انتظار عبور الحدود يتراوح بين ست ساعات و12 ساعة في بعض الأماكن.

وفي ميديكا بجنوب بولندا على بعد نحو 85 كيلومترا من لفيف في غرب أوكرانيا، تكدست الطرق بالسيارات ووقف رجال الشرطة لتنظيم المرور واحتضن الناس أحباءهم عند وصولهم إلى الحدود مع بولندا.

وكشفت خريطة على الإنترنت تكدس ثلث الطريق بالزحام المروري.

وتمنع القوانين الأوكرانية الرجال بين الثامنة عشرة والستين من عبور الحدود نظرا لأنهم في سن القتال.

وتقول وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إن الحرب قد تدفع ما يصل إلى خمسة ملايين شخص إلى الفرار للخارج. وأشارت إلى أن هناك نقصا في الوقود والأموال والإمدادات الطبية في بعض أنحاء البلاد.

وقالت سلطات الحدود إن 29 ألف شخص دخلوا بولندا قادمين من أوكرانيا أمس الخميس، مضيفة أن نحو النصف ذكروا أنهم فروا من الحرب. ووصل أكثر من عشرة آلاف أوكراني إلى رومانيا أمس الخميس في حين استقبلت سلوفاكيا قرابة ثلاثة آلاف.

وحثت السلطات في سلوفاكيا السكان على التبرع بالدم وأنشأت مستشفيات بها 5380 سريرا كي يستخدمها الجيش أو حلف شمال الأطلسي.

وفي أنحاء وسط أوروبا، على الجانب الشرقي من حلف شمال الأطلسي، نشر متطوعون رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي لتوفير إيواء أو انتقالات للوافدين عبر الحدود.

وأقام ناشطون أماكن لتوزيع الأغذية والمشروبات الساخنة، في حين عرض أطباء بيطريون استضافة الحيوانات الأليفة.

ورفعت السلطات في بولندا ورومانيا قيود مكافحة الجائحة للوافدين من خارج الاتحاد الأوروبي، وبدءا من اليوم الجمعة يمكن للأوكرانيين تلقي اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في بولندا.

وأعلنت المجر أنها ستفتح ممرا إنسانيا للمدنيين من بلد ثالث مثل إيران أو الهند الذين يفرون من أوكرانيا، إذ ستسمح لهم بالدخول بدون تأشيرات وستنقلهم إلى أقرب مطار في دبرتسن.



الخارجية الروسية: نأسف لإعلان كييف قطع العلاقات مع موسكو



قالت ماريا زخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة إن روسيا تأسف لإعلان كييف قطع العلاقات مع موسكو، وجاء ذلك بعد يوم من تنفيذ القوات الروسية عملية عسكرية ضخمة في أوكرانيا.

وأضافت المتحدثة "نأسف بشدة لاختيار نظام كييف طريق قطع جميع علاقاته مع روسيا ومع أي شيء له صلة بأي شيء روسي".



بوتين يبلغ الصين بأن روسيا مستعدة للمحادثات



قال الكرملين اليوم الجمعة، بعد محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، إن بوتين مستعد لإرسال وفد إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع وفد من أوكرانيا.

أضاف الكرملين أن بوتين أبلغ شي بأن عملية الجيش الروسي في أوكرانيا ضرورية لحماية الناس من "الإبادة الجماعية"، وهو اتهام يصفه الغرب بأنه دعاية لا أساس لها من الصحة.

وأوضح الكرملين أن شي يحترم خطوات روسيا وعلى استعداد للتنسيق الوثيق والدعم المتبادل في الأمم المتحدة، حيث يتمتعان بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن.

أوكرانيا: ارتفاع مستويات الإشعاع بمفاعل تشرنوبيل



قالت الوكالة النووية ووزارة الداخلية الأوكرانية اليوم الجمعة إنهما يرصدان مستويات اشعاعية متزايدة عند مفاعل تشرنوبيل النووي المعطل.

ولم يذكر الخبراء في الوكالة النووية التابعة للدولة مستويات اشعاعية محددة لكنهم قالوا إن التغيير حدث بسبب حركة المعدات العسكرية الثقيلة في المنطقة التي أدت لارتفاع الغبار المشع إلى طبقات الهواء.

وقالت وزارة الداخلية "بدأ مستوى الاشعاع في التزايد. إنه ليس خطيرا بالنسبة لكييف في الوقت الحالي، لكننا نراقبه".

ويقع المفاعل النووي،الذي ما زال مشعا والذي انفجر في كارثة نووية في 1986، على بعد نحو 100 كيلومتر من كييف.

وقالت بولندا المجاورة لأوكرانيا إنها لم ترصد أي زيادة في مستويات الاشعاع على أراضيها.



فرنسا: العقوبات الأوروبية ستستهدف أكبر القادة الروس



قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة تلاها رئيسا مجلسي البرلمان الفرنسي الجمعة إن العقوبات الأوروبية ستستهدف "أكبر القادة" الروس على خلفية غزو أوكرانيا.

وأكد الرئيس الفرنسي أن "المجلس الأوروبي قرر أمس (مساء الخميس) سلسلة من العقوبات غير المسبوقة تشمل روسيا وبيلاروس. وتطال العقوبات أيضا شخصيات روسية بينهم كبار قادة الاتحاد الروسي". وكانت مصادر أوروبية قالت لوكالة فرانس برس إن القرارات تشمل تجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافرورف في الاتحاد الأوروبي.



عربات عسكرية أوكرانية تدخل كييف مع اقتراب القوات الروسية



قالت وزارة الداخلية الأوكرانية اليوم الجمعة إن عربات عسكرية أوكرانية تدخل العاصمة كييف للدفاع عنها مع اقتراب القوات الروسية.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو في وقت سابق إن المدينة "دخلت في مرحلة الدفاع".



مسؤول أمريكي: روسيا تواجه مقاومة في أوكرانيا أقوى مما كانت تتوقع

قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير اليوم الجمعة إن روسيا تواجه مقاومة أقوى مما كانت تتوقع في غزوها لأوكرانيا بما في ذلك تقدمها صوب العاصمة كييف، ويبدو أنها فقدت بعض الزخم في الهجوم.

وأضاف المسؤول "حسب تقييمنا نرى أن هناك مقاومة من جانب الأوكرانيين أقوى مما كان الروس يتوقعون"، مشيرا إلى أن مراكز السيطرة والتحكم التابعة للجيش الأوكراني "لم تتعرض للضرر".

روسيا تتهم أوكرانيا بالصمت إزاء احتمال عقد محادثات



قال الكرملين اليوم إنه عرض إجراء محادثات مع أوكرانيا في مدينة مينسك عاصمة روسيا البيضاء بعد أن أبدت أوكرانيا استعدادها لبحث إعلان نفسها دولة محايدة لكنه قال إن أوكرانيا اقترحت بدلا من ذلك وارسو كمكان للمحادثات.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الأوكرانيين أخذوا بعد ذلك ما وصفه بوقت طويل للغاية وإن الاتصالات توقفت الآن.

وقال إنه خلال هذا التوقف نشر القوميون الأوكرانيون أنظمة صواريخ في مناطق سكنية بالمدن الكبرى.

ولم يقدم دليلا لدعم هذا التأكيد ولكنه قال إنه تطور خطير للغاية.

ولم تعلق السلطات الأوكرانية بشكل فوري على ذلك.

بريطانيا تقول القوات الروسية فتحت طريقا جديدا للتقدم صوب كييف



قالت بريطانيا اليوم الجمعة إن القوات الروسية فتحت طريقا جديدا للتقدم نحو كييف، وإن الجزء الأكبر من القوات بقي على بعد أكثر من 50 كيلو مترا من وسط المدينة.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية "القوات المسلحة الروسية فتحت طريقا جديدا للتقدم باتجاه كييف بعد فشلها في الاستيلاء على تشيرنيهيف".

وأضافت "الجزء الأكبر من القوات الروسية الذي يتقدم صوب كييف ما زال على بعد أكثر من 50 كيلو مترا من وسط المدينة".

إصابة سفينة الشحن نامورا كوين بصاروخ قبالة أوكرانيا



قال وكيل شحن محلي إن سفينة الشحن نامورا كوين أصيبت بصاروخ قبالة ساحل أوكرانيا في البحر الأسود اليوم الجمعة مما تسبب في اندلاع حريق عليها.

وقالت شركة ستارك للشحن، وهي وكيل شحن أوكراني، إن المعلومات تفيد بأن صاروخا أصاب مؤخرة السفينة التي ترفع علم بنما في إحدى نقاط الرسو بينما كانت تتجه إلى ميناء بيفدنييه لتحميلها بالقمح.



مجلس أوروبا يعلق عضوية روسيا بعد غزوها أوكرانيا



قرر مجلس أوروبا الجمعة "تعليق" أي مشاركة للدبلوماسيين والموفدين الروس في أبرز هيئات هذه المنظمة الأوروبية "بمفعول فوري" ردا على "الهجوم المسلح" على أوكرانيا.

وأوضح المجلس في بيان أن هذا القرار لا يشمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذراع القانونية لمجلس أوروبا، التي ستواصل تقديم حمايتها للمواطنين الروس.

وزير خارجية لوكسمبورج: العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا لم يشهدها العالم من قبل

وصف وزير خارجية لوكسمبورج جين أسيلبورن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا بأنها "تاريخية".

وقال الوزير قبل لقاء مع زملائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة: "العالم لم يشهد قط شيئا كهذا".

ويعتقد الوزير أن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ، مبينا أنه يؤيد حزمة أخرى من الإجراءات العقابية يتم وضعها ضد روسيا.

دافع أسيلبورن أيضا عن قرار عدم استبعاد روسيا من شبكة الاتصالات المصرفية "سويفت" في الوقت الحالي.

وقال الوزير: "لا يمكننا إثارة أزمة تجارة عالمية أخرى إلى جانب هذه الأزمة التي نواجهها الآن".

وأضاف أنه ليس من الممكن الآن تقييم التأثيرات التي قد يؤثر بها مثل هذا النهج على السوق العالمية، ومع ذلك شدد أسيلبورن على أن هذا النقاش لايصح أن يخرج عن مائدة الحوار.

وفضلا عن ذلك قال أسيلبورن إن لوكسمبورج ستستقبل لاجئين من أوكرانيا.

وأوضح الوزير أنه يأمل ألا يفرق أي بلد في الاتحاد الأوروبي في المستقبلبين اللاجئين من الشرق والجنوب.

وقال الوزير "من الجيد أن تنفتح القلوب والحدود الآن في الشرق".

أوكرانيا: دمرنا 80 دبابة و500 مركبة عسكرية و10 مقاتلات و7 طائرات هليكوبتر

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أنها ألحقت خسائر فادحة في الجانب الروسي.

وقالت وزارة الدفاع إن 2800 جندي روسي قد " فقدوا ".

ولم يتضح ما إذا كان الجنود الروس قد لقوا حتفهم أو أصيبوا أو وقعوا في الأسر. كما قدرت الوزارة تدمير نحو 80 دبابة وأكثر من 500 مركبة عسكرية أخرى و10 مقاتلات وسبع طائرات هليكوبتر.

من المستحيل تأكيد حصيلة القتلى بين الجنود والمدنيين، وقدم الجانبان معلومات متضاربة. تقول روسيا إنها لم تتكبد أي خسائر كبيرة.

وقالت أوكرانيا في وقت سابق إن أكثر من ألف مهاجم روسي لقوا حتفهم.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيانها الأخير:"نحن أقوياء! النصر سيكون لنا!"

