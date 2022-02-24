الأسهم الأمريكية تهبط بأكثر من 2%

انخفضت الأسهم الأمريكية بشكل حاد اليوم مع هجوم روسيا على أوكرانيا ، مما تسبب في دفع المستثمرين إلى البحث عن أصول الدخل الثابت الآمنة.

يأتي الغزو في الوقت الذي كانت فيه أسواق الأسهم العالمية تترنح بالفعل بسبب التضخم المرتفع الناجمة عن الوباء.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 2.5 في المائة، بينما تراجع مؤشر داو جونز 810 نقاط أو 2.4 في المائة، بينما هبط مؤشر ناسداك بنسبة 3 في المائة

وبالمقارنة مع أعلى مستوى مسجل للمؤشرات الثلاثة، فقد تراجع ستاندرد آند بورز بـ 14 في المائة، ونحو 12 في المائة من التراجعات لمؤشر داو جونز، بينما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة تجاوزت 20 في المائة.

قفز خام برنت بنسبة 7.7 في المائة إلى 104.56 دولارًا للبرميل، متجاوزًا مستوى 100 دولار لأول مرة منذ عام 2014. تداول مؤشر النفط الأمريكي ، مرتفعاً بنسبة 7.2 في المائة عند 100 دولار للبرميل، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5 في المائة.