صادرات الحبوب والمعادن الأوكرانية في حالة من الفوضى بعد إغلاق السكك الحديدية والموانئ

واجهت صادرات السلع القادمة من أوكرانيا، حالة من الفوضى بعد أن تسبب الغزو الروسي في اضطرار الموانئ والسكك الحديدية على البدء في الإغلاق.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم عن المكتب الرئاسي في أوكرانيا - وهي واحدة من أهم موردي الحبوب في العالم - إن الموانئ مغلقة. بينما قال أحد أكبر مستخدمي السكك الحديدية إن الحكومة أوقفت عملياتها.

من ناحية أخرى، قال أشخاص مطلعون على الأمر في وقت سابق إن الموانئ الأوكرانية ما زالت تقوم بتحميل وتفريغ البضائع من السفن الراسية بالفعل، إلا أن التجار لم يعد بإمكانهم حجز السفن لنقل البضائع من داخل وإلى خارج موانئ البلاد.

يشار إلى أن أوكرانيا هي ثاني أكبر مورد عالمي للحبوب، كما أنها مصدر رئيسي لزيت عباد الشمس.