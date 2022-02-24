قطاع الكيماويات الألماني يحذر من انفجار أسعار الغاز بسبب الصراع الأوكراني

حذر قطاع صناعة الكيماويات الألماني من انفجار أسعار الغاز بسبب الصراع الأوكراني. وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات صناعة الكيماويات في ألمانيا، فولفجانج جروسه انتروب إن الوضع سيكون إشكاليا للغاية بالنسبة للقطاعات التي تستهلك الطاقة بكثافة في حال حدثت ندرة في الغاز في أوروبا.

وأضاف انتروب:" الشركات الكيماوية مهددة في هذه الحالة بأسعار منفجرة للغاز الطبيعي في ظل مستوى أسعار سجل بالفعل ارتفاعا تاريخيا شديدا".

يذكر أن قطاع صناعة الكيماويات ، وهو ثالث أكبر قطاع صناعي في ألمانيا بعد قطاع صناعة السيارات والآلات، يستهلك قدرا كبيرا من الطاقة منها ما يستخدمه على سبيل المثال في توليد حرارة لمرافقه. ويعاني هذا القطاع بالفعل من ارتفاع أسعار الطاقة، ولا تستطيع كل هذه الشركات نقل هذا الارتفاع على كاهل العملاء بحسب الألمانية .

وحسب بيانات اتحاد صناعة الكيماويات، فإن القطاع يستخدم في الوقت الراهن نحو 2ر3 مليون طن غاز طبيعي كمواد خام (39% من إجمالي الاستهلاك) و84 تيراواط/ساعة (61% من الاستهلاك) لإنتاج الطاقة.

ولا تعد روسيا وأوكرانيا ضمن الشركاء التجاريين الكبار لقطاع صناعة الكيماويات والدوائيات في ألمانيا، إذ وصلت نسبة صادرات القطاع إلى روسيا في العام الماضي إلى 2.4 % من إجمالي صادرات القطاع لتحتل روسيا المركز العاشر في قائمة العملاء الأوروبيين لدى القطاع، فيما وصلت نسبة صادرات القطاع إلى أوكرانيا إلى 0.5 %.