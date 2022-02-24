30 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 3.15 مليار ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم إجراء 30 صفقة خاصة بقيمة 3.15 مليار ريال على 32.98 مليون سهم تمت على أسهم شركة أرامكو السعودية ومصرف الراجحي وبنك ساب على النحو التالي :

الشركة السعر الكمية المتداولة القيمة المتداولة الراجحي 150 972,598 145,889,700 الراجحي 150 108,085 16,212,750 الراجحي 150 864,513 129,676,950 الراجحي 150 1,860,622 279,093,300 الراجحي 150 592,016 88,802,400 الراجحي 150 108,085 16,212,750 الراجحي 150 864,513 129,676,950 الراجحي 150 1,945,196 291,779,400 الراجحي 150 972,598 145,889,700 الراجحي 150 1,353,180 202,977,000 الراجحي 150 898,173 134,725,950 الراجحي 150 749,323 112,398,450 الراجحي 150 1,735,453 260,317,950 الراجحي 150 1,945,196 291,779,400 الراجحي 150 300,000 45,000,000 الراجحي 150 1,645,196 246,779,400 أرامكو السعودية 40.35 2,101,130 84,780,596 ساب 37.6 1,000,000 37,600,000 ساب 37.6 2,500,000 94,000,000 ساب 37.6 247,353 9,300,473 ساب 37.6 247,353 9,300,473 ساب 37.6 247,353 9,300,473 ساب 37.6 247,353 9,300,473 ساب 37.6 247,353 9,300,473 ساب 37.6 100,000 3,760,000 ساب 37.6 2,393,351 89,989,998 ساب 37.65 1,580,183 59,493,890 ساب 37.6 710,000 26,696,000 ساب 37.6 450,000 16,920,000 ساب 37.6 4,000,000 150,400,000