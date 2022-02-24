30 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 3.15 مليار ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم إجراء 30 صفقة خاصة بقيمة 3.15 مليار ريال على 32.98 مليون سهم تمت على أسهم شركة أرامكو السعودية ومصرف الراجحي وبنك ساب على النحو التالي :
|
الشركة
|
السعر
|
الكمية المتداولة
|
القيمة المتداولة
|
الراجحي
|
150
|
972,598
|
145,889,700
|
الراجحي
|
150
|
108,085
|
16,212,750
|
الراجحي
|
150
|
864,513
|
129,676,950
|
الراجحي
|
150
|
1,860,622
|
279,093,300
|
الراجحي
|
150
|
592,016
|
88,802,400
|
الراجحي
|
150
|
108,085
|
16,212,750
|
الراجحي
|
150
|
864,513
|
129,676,950
|
الراجحي
|
150
|
1,945,196
|
291,779,400
|
الراجحي
|
150
|
972,598
|
145,889,700
|
الراجحي
|
150
|
1,353,180
|
202,977,000
|
الراجحي
|
150
|
898,173
|
134,725,950
|
الراجحي
|
150
|
749,323
|
112,398,450
|
الراجحي
|
150
|
1,735,453
|
260,317,950
|
الراجحي
|
150
|
1,945,196
|
291,779,400
|
الراجحي
|
150
|
300,000
|
45,000,000
|
الراجحي
|
150
|
1,645,196
|
246,779,400
|
أرامكو السعودية
|
40.35
|
2,101,130
|
84,780,596
|
ساب
|
37.6
|
1,000,000
|
37,600,000
|
ساب
|
37.6
|
2,500,000
|
94,000,000
|
ساب
|
37.6
|
247,353
|
9,300,473
|
ساب
|
37.6
|
247,353
|
9,300,473
|
ساب
|
37.6
|
247,353
|
9,300,473
|
ساب
|
37.6
|
247,353
|
9,300,473
|
ساب
|
37.6
|
247,353
|
9,300,473
|
ساب
|
37.6
|
100,000
|
3,760,000
|
ساب
|
37.6
|
2,393,351
|
89,989,998
|
ساب
|
37.65
|
1,580,183
|
59,493,890
|
ساب
|
37.6
|
710,000
|
26,696,000
|
ساب
|
37.6
|
450,000
|
16,920,000
|
ساب
|
37.6
|
4,000,000
|
150,400,000
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