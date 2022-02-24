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أسواق الأسهم- السعودية

30 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 3.15 مليار ريال

30 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 3.15 مليار ريال

"الاقتصادية" من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم إجراء 30 صفقة خاصة بقيمة 3.15 مليار ريال على 32.98 مليون سهم تمت على أسهم شركة أرامكو السعودية ومصرف الراجحي وبنك ساب على النحو التالي :

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

الراجحي

150

             972,598

           145,889,700

الراجحي

150

             108,085

              16,212,750

الراجحي

150

             864,513

           129,676,950

الراجحي

150

          1,860,622

           279,093,300

الراجحي

150

             592,016

              88,802,400

الراجحي

150

             108,085

              16,212,750

الراجحي

150

             864,513

           129,676,950

الراجحي

150

          1,945,196

           291,779,400

الراجحي

150

             972,598

           145,889,700

الراجحي

150

          1,353,180

           202,977,000

الراجحي

150

             898,173

           134,725,950

الراجحي

150

             749,323

           112,398,450

الراجحي

150

          1,735,453

           260,317,950

الراجحي

150

          1,945,196

           291,779,400

الراجحي

150

             300,000

              45,000,000

الراجحي

150

          1,645,196

           246,779,400

أرامكو السعودية

40.35

          2,101,130

              84,780,596

ساب

37.6

          1,000,000

              37,600,000

ساب

37.6

          2,500,000

              94,000,000

ساب

37.6

             247,353

                9,300,473

ساب

37.6

             247,353

                9,300,473

ساب

37.6

             247,353

                9,300,473

ساب

37.6

             247,353

                9,300,473

ساب

37.6

             247,353

                9,300,473

ساب

37.6

             100,000

                3,760,000

ساب

37.6

          2,393,351

              89,989,998

ساب

37.65

          1,580,183

              59,493,890

ساب

37.6

             710,000

              26,696,000

ساب

37.6

             450,000

              16,920,000

ساب

37.6

          4,000,000

           150,400,000
 

 

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