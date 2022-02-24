سهم "أرامكو" يتجاوز حاجز الـ 42 ريالا .. أعلى مستوى منذ الإدراج

ارتفع سهم أرامكو السعودية خلال تعاملات اليوم الخميس ليسجل مكاسب تجاوزت 3 في المائة، من بين أسهم قليلة سجلت مكاسب خلال تعاملات اليوم مع تراجع المؤشر العام بأكثر من 1.4 في المائة.

ويتداول سهم أرامكو عند مستوى 42 ريالا للسهم بعد ما سجل 42.25، وهو أعلى مستوى منذ الإدراج.

ويأتي تسجيل سهم "أرامكو السعودية" أعلى مستوى منذ إدراجه في ديسمبر 2019، تزامن مع الارتفاع التي تشهدها أسعار النفط، والتي تجاوزت 100 دولار للبرميل.

وبذلك تتداول الشركة عند قيمة سوقية تبلغ 8.4 تريليون ريال أو مايعادل 2.24 تريليون دولار