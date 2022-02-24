بوتين يجيز بتنفيذ عملية عسكرية في أوكرانيا

سمع مراسل لـ"رويترز" سلسلة من الأصوات الصاخبة البعيدة المماثلة لقصف المدفعية في كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد دقائق من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سمح بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن الرئيس الروسي أجاز للقوات تنفيذ عملية عسكرية خاصة في منطقة دونباس بأوكرانيا.

ونقلت عن بوتين قوله إن روسيا لا يمكن أن تتسامح مع ما وصفها بالتهديدات من أوكرانيا، وتحذيره من التدخل الأجنبي.

كما قد طالب بوتين الجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم على الفور والذهاب إلى ديارهم.

كما توعد الرئيس الأمريكي روسيا بالرد، وحمل روسيا المسؤولة عن الخسائر الكارثية للأرواح والمعاناة الإنسانية التي ستحدث.

وذكر بايدن بأنه سيوجه خطابا للأمريكيين اليوم بشأن العواقب التي ستواجهها روسيا.

وقال مسؤول بحلف الأطلسي لـ"رويترز" بأن غزوا روسيا لأوكرانيا بدأ على ما يبدو، كما أكدت سفير أوكرانيا في الأمم المتحدة خلال اجتماع مجلس الأمن بأن روسيا أعلنت حربا وعلى المجلس وقفها.

ونقل موقع أوكرانيسكا برافدا الإخباري عن مسؤول بوزارة الداخلية الأوكرانية قوله إن مراكز القيادة العسكرية الأوكرانية في مدينتي كييف وخاركيف تعرضت لهجوم صاروخي.

ودوت صفارات الإنذار في أنحاء كييف صباح اليوم وقال وزير الدفاع إن الوحدات الأوكرانية ومراكز التحكم العسكرية والمطارات في شرق أوكرانيا تتعرض لقصف روسي مكثف.

وقال الجيش إن القوات الجوية الأوكرانية تحاول صد هجوم جوي روسي. وأضاف أن التقارير عن هبوط القوات الروسية في أوديسا كاذبة.

كما أعلن الجيش الأوكراني بأن دفاعاته الجوية أسقطت 5 طائرات روسية وهليكوبتر في منطقة لوجانسك.

- عقوبات صارمة على روسيا -

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه أطلع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مكالمة هاتفية مساء على الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة لحشد الإدانة الدولية للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيفرضون عقوبات صارمة على روسيا وسيواصلون تقديم الدعم والمساعدة لأوكرانيا.

كما ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيحاسب موسكو على الهجوم "غير المبرر" على أوكرانيا.

وأضافت على تويتر "في هذه الساعات الحالكة، فكرنا مشغول بأوكرانيا والنساء والرجال والأطفال الأبرياء وهم يواجهون هذا الهجوم غير المبرر والخوف على حياتهم".

وأضافت فون دير لاين "سنحاسب الكرملين".

ومن المقرر أن يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي قمة طارئة في بروكسل في وقت لاحق اليوم بعد أن دخلت الجولة الأولى من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا حيز التنفيذ أمس الأربعاء.

وهوى الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته منذ مطلع 2016 اليوم بعدما أمر بوتين القوات الروسية بغزو أوكرانيا في خطوة دفعت بورصة موسكو إلى تعليق التداول.

وتراجع الروبل 3.6 في المائة مقابل الدولار إلى 84.0750، وانخفض 3.9 في المائة إلى 95.2425 مقابل اليورو مسجلا تراجعا قياسيا قبل تعليق التداول على نحو سريع.

وفي حين علقت بورصة موسكو التداول رفعت البنوك الروسية أسعار صرف النقد الأجنبي بشدة. وعرض بنك ألفا شراء الدولار واليورو مقابل 91.44 و101.11 روبل على الترتيب.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن بنك سبيربنك، أكبر بنوك البلاد، عرض شراء اليورو مقابل 116 روبل.

وبحلول الساعة 0542 بتوقيت جرينتش انخفض الروبل 10.5 في المعاملات بين البنوك إلى 89.71، وهو أدنى مستوياته على الإطلاق.