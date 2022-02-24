ضغوط البيع تفقد الأسهم السعودية مكاسب جلستها .. والسيولة تتراجع إلى 10 مليارات ريال

تراجعت الأسهم السعودية 33 نقطة بنحو 0.27 في المائة لتغلق عند 12527 نقطة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ست نقاط بنحو 0.35 في المائة، ليغلق عند 1750 نقطة. ولم تستطع السوق الوصول إلى مستويات 12600 نقطة ومواصلة الزخم الإيجابي، لتتعرض لضغوط بيعية أفقدت السوق مكاسبها أثناء الجلسة، وواصلت الضغوط البيعية حتى في مزاد الإغلاق. يبدو أن السوق بدأت تفقد الزخم الإيجابي، الذي كانت تتمتع به وأوصل السوق لمستويات جديدة لأول مرة منذ منتصف 2006، واستمرار ذلك سيثير قلق المتعاملين، ما يدفعهم للبيع لجني الأرباح.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 12521 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 12591 نقطة رابحا 0.24 في المائة، بينما الأدنى عند 12470 نقطة فاقدا 0.7 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 12527 نقطة فاقدا 33 نقطة بنحو 0.27 في المائة. وتراجعت السيولة 10 في المائة بنحو مليار ريال لتصل إلى عشرة مليارات ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 14 في المائة بنحو 41 مليون سهم لتصل إلى 254 مليون سهم، أما الصفقات فتراجعت 7 في المائة بنحو 30 ألف صفقة لتصل إلى 390 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "المصارف" بنحو 1.6 في المائة، يليه "الاتصالات" بنحو 1 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنحو 0.75 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الطاقة" بنحو 2.9 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنحو 1.6 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 1.2 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 32 في المائة بقيمة 3.2 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 19 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 12 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الباحة" بنحو 9.8 في المائة ليغلق عند 26.40 ريال، يليه سهم "أنابيب الشرق" بنحو 6.6 في المائة ليغلق عند 81.70 ريال، وحل ثالثا سهم "التأمين العربية" بنحو 4.6 في المائة ليغلق عند 38.20 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الراجحي" بنحو 3.3 في المائة ليغلق عند 159 ريالا، يليه سهم "سابتكو" بنحو 2.2 في المائة، ليغلق عند 22.12 ريال، وحل ثالثا سهم "دار الأركان" بنحو 2.2 في المائة ليغلق عند 10.72 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو" بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه سهم "الراجحي" بقيمة 964 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الأهلي" بقيمة 881 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية