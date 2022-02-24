ارتفاع مؤشرات «وول ستريت» .. المستثمرون يراقبون التطورات السريعة للأزمة الروسية - الأوكرانية

صعدت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الافتتاح أمس، بعد فرض عقوبات من دول غربية على موسكو، فيما يراقب المستثمرون من كثب التطورات السريعة في الأزمة الروسية - الأوكرانية.وبحسب "رويترز"، صعد مؤشر داو جونز الصناعي 84.36 نقطة بما يعادل 0.25 في المائة إلى 33680.97 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 20.17 نقطة أو 0.47 في المائة إلى 4324.93 نقطة، فيما زاد مؤشر ناسداك المجمع 130.23 نقطة أو 0.97 في المائة إلى 13511.75 نقطة.من جهة أخرى، أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض أمس، إذ تأثرت المعنويات بأنباء بشأن الصراع الروسي - الأوكراني، في حين ساعدت العقوبات الغربية المتواضعة على روسيا نتائج أعمال قوية لشركات في الحد من تكبد مزيد من الخسائر.وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة بعد أن قفز 1 في المائة في التعاملات المبكرة، إذ قادت أسهم البنوك وشركات الخدمات المالية وتجارة التجزئة الخسائر.وأعلنت أوكرانيا حالة الطوارئ أمس وطلبت من مواطنيها في روسيا الفرار، بينما بدأت موسكو في إخلاء سفارتها بكييف في أحدث المؤشرات السلبية بالنسبة للأوكرانيين الذين يخشون هجوما عسكريا روسيا كاملا.وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات 0.7 في المائة، إذ ربح سهم "ستلانتيس" 4.4 في المائة بعد أن قالت إن هامش أرباحها التشغيلية المعدلة تجاوز المستهدف له في العام الأول بعد اندماج شركة فيات كرايسلر و"بي.إس.أيه" صانعة "بيجو".وارتفع سهم "دانون" الفرنسية للصناعات الغذائية 4.4 في المائة بعد إعلان نمو أقوى من المتوقع للمبيعات في الربع الأخير من 2021.وزاد سهم "باركليز" 3.1 في المائة بعد زيادة أرباح البنك البريطاني السنوية إلى ثلاثة أمثالها تقريبا ورد البنك 2.5 مليار جنيه استرليني "3.40 مليار دولار" للمساهمين في 2021.وفي آسيا، ارتفعت الأسهم الصينية 1 في المائة عند إغلاق جلسة أمس مع ارتفاع اليوان، في ظل تعافي تدفقات رأس المال بعد الموجة البيعية التي أثارتها التوترات بين روسيا وأوكرانيا.وأنهى مؤشر شنغهاي المركب الجلسة مرتفعا 0.93 في المائة إلى 3489 نقطة، كما صعد مؤشر شنتشن المركب 1.75 في المائة عند 2337 نقطة، وزاد مؤشر "سي إس آي 300" بنحو 1.07 في المائة عند 4623 نقطة.وكانت الأسهم اليابانية في عطلة رسمية أمس احتفالا بعيد ميلاد الإمبراطور، على أن تستأنف تعاملاتها اليوم. وأنهت الأسهم اليابانية تعاملات أمس الأول على تراجع للجلسة الرابعة على التوالي، بسبب تصاعد التوترات بين الغرب وروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية الراهنة.