صعود معظم البورصات الخليجية .. و«دبي» ترتفع بعد 5 جلسات خاسرة

ارتفعت معظم البورصات الخليجية أمس، إذ أغلق مؤشر دبي الرئيس مرتفعا 0.8 في المائة في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون الخطوة التالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد إرساله قوات إلى منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا.وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر دبي 0.8 في المائة إلى 3336 نقطة في أول صعود له في خمس جلسات. وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.5 في المائة وبنك دبي الإسلامي 1.8 في المائة.وزاد سهم "الإمارات للمرطبات" 2.94 في المائة، و"إعمار العقارية" 0.79 في المائة، و"إعمار للتطوير" 0.22 في المائة، و"تبريد" 0.4 في المائة.وفي أبوظبي، أغلق المؤشر دون تغيير تقريبا عند 9100 نقطة. وتراجع سهم "أدنوك للحفر" 0.29 في المائة، و"دانة غاز" 0.92 في المائة، وبنك أبوظبي الأول 0.79 في المائة، و"فرتيجلوب" 2.99 في المائة، و"طاقة" 0.81 في المائة.وعوض المؤشر القطري الخسائر التي تكبدها في وقت سابق من الجلسة ليغلق مرتفعا 0.5 في المائة إلى 12749 نقطة، مسجلا ارتفاعا لليوم الثالث على التوالي. وارتفع مؤشر البحرين 1.9 في المائة إلى 1964 نقطة. وزاد قطاع المال مع صعود سهم "الأهلي المتحد" 5.37 في المائة، وبنك البحرين والكويت 2.26 في المائة، وبنك البحرين الوطني 2.24 في المائة، ومجموعة جي إف إتش المالية 0.3 في المائة.وانخفض مؤشر مسقط 0.3 في المائة إلى 4045 نقطة بضغط من الأسهم القيادية. وزاد مؤشر الكويت 0.6 في المائة إلى 8322 نقطة.وفي القاهرة، أغلق المؤشر الرئيس للبورصة المصرية دون تغيير عند 11301 نقطة. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب طفيفة قدرها 1.2 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 713.6 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 6.7 مليار جنيه.