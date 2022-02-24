«نمو» تصعد 1.6 % بتداولات قيمتها 126 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنحو 1.6 في المائة لتغلق عند 25409 نقاط رابحة 394 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 46 في المائة بنحو 39 مليون ريال لتصل إلى 126 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 139 ألف سهم لتصل إلى 1.4 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 52 في المائة بنحو 1.9 ألف صفقة لتصل إلى 5.7 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "المركز الآلي" بنحو 30 في المائة، ليغلق عند 82.80 ريال، يليه سهم "سمو" بنحو 8.3 في المائة ليغلق عند 69.30 ريال، وحل ثالثا سهم "إنماء الروابي" بنحو 4.5 في المائة، ليغلق عند 35.85 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "الحاسوب" بنحو 2.4 في المائة ليغلق عند 382.60 ريال، يليه سهم "فش فاش" بنحو 1.8 في المائة ليغلق عند 286 ريالا، وحل ثالثا سهم "غاز" بنحو 1.7 في المائة، ليغلق عند 94.20 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "رؤوم" بقيمة 58 مليون ريال، يليه سهم "الوسائل الصناعية" بقيمة 14 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "حديد وطني" بقيمة 11 مليون ريال.