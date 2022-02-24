أسواق الخام تواجه تقلبات سعرية .. العقوبات الغربية تتجنب قطاع النفط الروسي

استمرت تقلبات أسعار النفط الخام بسبب تصاعد الأزمة في أوكرانيا وفرض العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا مقابل توقعات عودة الإمدادات النفطية الإيرانية إلى السوق وسط حالة من توقع قرب التوصل إلى اتفاق في إطار المفاوضات النووية الدولية الحالية في فيينا.وتتجه الإدارة الأمريكية إلى مزيد من الإفراج عن الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية مع بقاء أسعار الخام الأمريكي فوق 90 دولارا للبرميل واستمرار الضغوط التضخمية نتيجة الإفراط في صعود أسعار الوقود بينما يستعد تحالف "أوبك +" لاجتماع شهري جديد مطلع آذار (مارس) المقبل لحسم الزيادة الشهرية في الإنتاج لنيسان (أبريل) وقدرها 400 ألف برميل يوميا.ويقول لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون، إن السوق في حالة ترقب وعدم يقين حيث ينتظر المستثمرون المزيد من التطورات في الأزمة الروسية الأوكرانية بعد الجولة الأخيرة من العقوبات الغربية ضد روسيا لاعترافها بمنطقتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين وقرار ألمانيا بتجميد خط نورد ستريم 2 ما يعمق المخاوف على إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي.وأوضح المحللون أن "أوبك +" ستستمر على الأرجح في سياستها للرفع التدريجي للإنتاج حتى لا يتم استهلاك واستنزاف الكثير من طاقتها الاحتياطية مشيرين إلى أن العديد من الدول الأعضاء في التحالف يكافحون للوصول إلى حصتهم حيث تضخ أوبك + حاليا ما يقرب من مليون برميل يوميا دون المستوى المستهدف بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.وفي هذا الإطار، يقول سيفين شيميل مدير شركة "في جي إندستري" الألمانية إن سوق النفط الخام تقطع خطوات سريعة نحو المزيد من المكاسب القياسية لافتا إلى اقتراب خام برنت من مستوى 100 دولار للبرميل حيث ارتفع بنسبة 4.3 في المائة، وهو أعلى مستوى خلال يوم، ثم تلا ذلك تصحيح للأسعار وهدوء نسبي في وتيرة المكاسب.وذكر أن العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا التي تم الإعلان عنها أثرت سلبا في أسواق السلع ولكن هذه العقوبات حتى الآن لن يكون لها تأثير كبير في صادرات النفط الروسية وتستهدف بالأساس القطاعين المالي والمصرفي.من جانبه، يوضح روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات أنه تم كبح مكاسب أسعار النفط نسبيا بسبب ظهور بوادر إحراز مزيد من التقدم في المحادثات النووية الإيرانية ما خفف التوتر في السوق وأدى إلى تراجع في المخاوف المتعلقة بشح ونقص الإمدادات النفطية.وأضاف أنه ساعد أيضا على هدوء وتيرة صعود الأسعار ما تم إعلانه عن طرح الولايات المتحدة مرة أخرى فكرة الإصدار المنسق عالميا لمخزون النفط الخام حيث أدت التوترات بين روسيا وأوكرانيا إلى إبقاء أسعار النفط فوق 90 دولارا للبرميل مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تقود جهودا مستمرة لتنفيذ خطة بالتنسيق مع منتجي ومستهلكي النفط للتأكد من توافر إمدادات طاقة مستقرة.ويرى، ماركوس كروج كبير محللي شركة "ايه كنترول" لأبحاث النفط والغاز أن أوبك + ترى أن القفزات المتلاحقة في أسعار النفط تعود إلى المخاطر الجيوسياسية دون أساسيات السوق وبالتالي ترى أيضا عدم الحاجة إلى تسريع زيادات الإنتاج حتى مع توجه النفط نحو 100 دولار للبرميل وذلك ما دام الوضع في أوكرانيا مشتعلا.ولفت إلى قناعة العديد من الدول المنتجة الـ23 داخل تحالف أوبك+ بأن زيادة الإنتاج تدريجيا كافية لتحقيق التوازن في السوق، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك فرق كبير في معطيات السوق إذا وصل سعر النفط الخام إلى ما فوق 100 دولار للبرميل منوها إلى وجود زيادة إنتاجية بالفعل أكبر من خارج أوبك + وبخاصة من كندا والبرازيل.بدورها، تقول مواهي كواسي العضو المنتدب لشركة "أجركرافت" الدولية إن أوبك+ تتمسك بسياسات هادئة وليست رد فعل لتوترات سياسية خارجة عن أساسيات السوق موضحة أن استهداف توازن السوق سيظل الهدف الرئيس للمجموعة التي تعمل على تلبية كل احتياجات الطلب دون التسبب في فجوة بين العرض والطلب مع الحفاظ على المخزونات النفطية عند مستويات صحية ملائمة عند مستوى المتوسط في خمسة أعوام.ولفتت إلى أن تصريحات وزراء الطاقة في أوبك+ خلال مؤتمر الغاز في قطر أخيرا تتلاقى حول فكرة أنه ليست هناك حاجة على الإطلاق إلى جلب المزيد من البراميل أكثر من الخطة الحالية وهو ما يعني أن الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك + سيكون كالعادة خاليا من المفاجآت ومدعما للخطة السابقة بالزيادات الشهرية التدريجية مع الاستمرار في مراجعة البيانات الجديدة عن العرض والطلب.من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، تراجعت أسعار النفط في السوق الأوروبية أمس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي، ليبتعد خام برنت عن أعلى مستوى في ثمانية أعوام، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح، إضافة إلى تصاعد المخاوف حيال اقتراب عودة إمدادات إيران إلى السوق، بالتزامن مع انحسار مخاوف أن تؤثر أزمة أوكرانيا في إمدادات الوقود من روسيا.وانخفض الخام الأمريكي بنسبة 1.2 في المائة، إلى مستوى 90.67 دولار، من مستوى الافتتاح عند 91.74 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 92.34 دولار، وتراجع خام برنت بنسبة 0.6 في المائة، إلى مستوى 95.85 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 96.44 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 97.28 دولار.وعند تسوية الأسعار الثلاثاء، فقد الخام الأمريكي نسبة 2.5 في المائة، في أول خسارة في غضون الأيام الأربعة الأخيرة، وانخفض خام برنت بنسبة 0.6 في المائة، بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى في ثمانية أعوام عند 99.40 دولار للبرميل.وقفزت أسعار النفط بقوة الثلاثاء وسط مخاوف من أن العقوبات الغربية على روسيا لإرسال قوات إلى منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا قد تضر بإمدادات الطاقة، لكن الولايات المتحدة أوضحت أنه لكن يكون هناك تأثير في صادرات الطاقة الروسية.من جانب آخر، ارتفعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 97.94 دولار للبرميل الثلاثاء مقابل 94.30 دولار للبرميل في اليوم السابق.وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة حقق ثاني ارتفاع له على التوالي وإن السلة كسبت نحو ثلاثة دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 94.74 دولار للبرميل.