صعود الأصول المرتبطة بالمخاطر يهبط بالذهب .. المستثمرون يتأهبون لرفع الفائدة

انخفض الذهب أمس، مع صعود الأصول المرتبطة بالمخاطر، إذ يترقب مستثمرو المعدن النفيس مزيدا من التطورات في الأزمة الأوكرانية، في حين يتأهبون لرفع بنوك مركزية كبيرة أسعار الفائدة قريبا. وبحلول الساعة 1035 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1894.82 دولار للأوقية "الأونصة"، متراجعا عن أعلى مستوى في نحو تسعة أشهر عند 1913.89 دولار للأوقية بلغه أمس الأول.ووفقا لـ"رويترز"، نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1896.10 دولار للأوقية.وفرضت دول الغرب أمس الأول عقوبات جديدة على روسيا، بعدما أمرت قواتها بالتحرك إلى منطقتي لوجانسك ودونيتسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، وهدد الغرب بفرض مزيد من العقوبات إذا بدأت موسكو غزوا شاملا لجارتها.وصعدت الأسهم العالمية أمس، بعد تراجع على مدى أربعة أيام، إذ يترقب المستثمرون خطوة روسيا المقبلة. وبالنسبة إلى العملات النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 24.08 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.4 في المائة، إلى 1079.83 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.8 في المائة إلى 2367.09 دولار للأوقية.إلى ذلك، صعد اليورو مقابل الدولار أمس، بعد إعلان الغرب فرض عقوبات على روسيا لإرسالها قوات إلى منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.وارتفع اليورو على نحو طفيف الثلاثاء عندما اقترب من أقل مستوياته منذ الثالث من شباط (فبراير). وزاد اليورو 0.1 في المائة مقابل الدولار إلى 1.1340 دولار بعدما سجل أدنى مستوى منذ 14 شباط (فبراير) الثلاثاء وبلغ 1.1286 دولار. وتراجع الروبل الروسي 0.9 في المائة إلى 79.38 مقابل الدولار.وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة 0.1 في المائة إلى 96.949. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.8 في المائة بعد رفع البنك المركزي في نيوزيلندا سعر الفائدة وإعلانه أن رفعه أكثر قد يكون ضروريا. وانخفض الفرنك السويسري 0.1 في المائة مقابل اليورو إلى 1.0435. ونزل الين 0.5 في المائة إلى 130.47 مقابل اليورو بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الثالث من شباط (فبراير) عند 129.34 الثلاثاء.