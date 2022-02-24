أوروبا تعزز تحالفها مع دول آسيا والمحيط الهادئ في مواجهة النفوذ الصيني

عززت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال منتدى في باريس شراكتها مع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في مواجهة النفوذ الصيني في هذه المنطقة.وانعقد أول منتدى للتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بحضور وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ودول عدة في المنطقة، اتفقوا خلاله على سلسلة مشاريع في مجال الاتصال، ومكافحة تغير المناخ، والتكنولوجيا الرقمية.كما وافق الوزراء أمس الأول على وجود منسق للبحرية الأوروبية في مياه المنطقة ومضائقها، المنطقة التي تعد أحد أبرز طرق التجارة العالمية، وتثير مطالب الصين بالسيادة على قسم منها تساؤلات حول مبدأ حرية الملاحة فيها.وقال جان-إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسية "نريد أن يساعد بعضنا بعضا على الهرب من فخ التبعية، الذي يمكن أن تحبسنا فيه استراتيجيات السيطرة وأهداف معينة للهيمنة، أو تحبس دول المحيطين الهندي والهادئ في شراكات إلزامية"، من دون أن يذكر الصين بالاسم.بدوره جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قال "إن هذه الشراكة ليست تحالفا عسكريا ضد أي شخص، بل هي وسيلة لتعزيز وجودنا وتنسيق إمكاناتنا للتحرك في عالم نواجه فيه مزيدا من التحديات الأمنية".وشدد وزير الخارجية الفرنسي على أن "استراتيجية الاتحاد الأوروبي في المحيطين الهندي والهادئ ليست استراتيجية معادية للصين، هي ليست ضد أحد، إنها لتنمية الشراكة بين منطقة المحيطين الهندي والهادئ والاتحاد الأوروبي، في إطار احترام متبادل للسيادة". وبرر لودريان غياب الصين عن الاجتماع بأن هناك منتديات نقاش أخرى بين الاتحاد الأوروبي والصين.وفرنسا التي لديها حضور كبير في عديد من جزر المنطقة، تطالب الاتحاد الأوروبي بأن يعزز حضوره في هذه المنطقة الاستراتيجية، باسم السيادة الأوروبية.وجعلت فرنسا من أستراليا أحد أهم حلفائها هناك، ولا سيما من خلال توقيعها عقدا مع كانبيرا، ينص على إمدادها بغواصات فرنسا، لكن أستراليا فسخت العقد واختارت التحالف بدلا من ذلك مع الولايات المتحدة ولندن.وتقدم الاتحاد الأوروبي بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الصين، التي يتهمها بإعاقة لجوء الشركات الأوروبية إلى القضاء في مواجهة استخدام الشركات الصينية، بطريقة غير شرعية، براءات اختراع عائدة إليها، خصوصا في مجال تكنولوجيا الاتصالات.وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان، أن الصين تمنع الشركات "التي تحمل الحقوق في مجالات التكنولوجيا المحورية، مثل شبكة الجيل الخامس (5 جي) من اللجوء إلى القضاء خارج أراضيها، حين يتم استخدام براءات اختراع عائدة إليها بشكل غير قانوني أو دون تعويض مناسب، خصوصا من قبل الشركات الصينية المصنعة للهواتف الذكية"، بحسب ما ذكرت "الفرنسية".ومنذ قرار للمحكمة الشعبية العليا في الصين في آب (أغسطس) 2020، يمكن لمحاكم البلاد أن تمنع حاملي براءات الاختراع من المقاضاة أمام محكمة غير صينية، من خلال "منع الملاحقة في دولة ثالثة". ويمكن لكل مخالفة لهذا القرار أن تتسبب في غرامة يومية تصل إلى 130 ألف يورو، وفق الاتحاد الأوروبي.وأوضح الاتحاد، أن براءات الاختراع المتعلقة بشبكات الاتصالات والإنترنت "ضرورية لصناعة منتجات متلائمة مع بعض المعايير التقنية الدولية"، ولا سيما الهواتف الذكية، مشيرا إلى أن حاملي هذه البراءات "يتعهدون بتوفيرها للصانعين وفق شروط عادلة، معقولة، وغير تمييزية".وفي سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، ارتفاعا في معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى في كانون الثاني (يناير) الماضي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة.وارتفع معدل التضخم إلى 5.1 في المائة، في كانون الثاني (يناير) مقارنة بـ5.0 في كانون الأول (ديسمبر)، وفقا لـ"الألمانية".