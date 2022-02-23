تعطل المواقع الإلكترونية لحكومة ووزارة خارجية وبرلمان أوكرانيا

تعذر الوصول إلى عدد من المواقع الحكومية الأوكرانية منها موقع الحكومة وموقع وزارة الخارجية اليوم الأربعاء.

قالت السلطات الأوكرانية هذا الأسبوع إنها رصدت تحذيرات عبر الإنترنت من أن قراصنة يستعدون لشن هجمات كبيرة على الهيئات الحكومية والبنوك وقطاع الدفاع.

وعانت أوكرانيا سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي ألقت كييف باللوم فيها على روسيا، بحسب "رويترز" .

وتنفي موسكو، التي تخوض مواجهة متصاعدة مع الغرب بشأن أوكرانيا، أي تورط لها.