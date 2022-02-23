"بي إم دبليو"توقف إنتاج "ميني" مؤقتا بسبب نقص أشباه الموصلات

أعلنت مجموعة "بي إم دبليو" الألمانية للسيارات، اليوم الأربعاء، وقف إنتاج سيارتها ميني في مدينة أوكسفورد الإنجليزية مؤقتا بسبب نقص أشباه الموصلات.

وأوضحت المجموعة أن مصنع سيارات ميني تم إغلاقه بالفعل منذ أمس الأول الاثنين، وحتى بعد غد الجمعة، بحسب "الفرنسية".

وجاء في بيان المجموعة:"نراقب الموقف بدقة شديدة، ونحن على اتصال دائم مع شركائنا التجاريين وموردينا".

يذكر أن مصنع ميني كان تم إغلاقه الربيع الماضي لمدة ثلاثة أيام بسببنقص أشباه الموصلات.