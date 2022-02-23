الأسهم الأمريكية ترتفع بعد فرض عقوبات على روسيا

بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تداولاتها على ارتفاع اليوم بعد فرض عقوبات من دول غربية على موسكو، فيما يرقب المستثمرون عن كثب التطورات السريعة في الأزمة الروسية الأوكرانية.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 84.36 نقطة بما يعادل 0.25 في المائة إلى 33680.97 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 20.17 نقطة أو 0.47 في المائة إلى 4324.93 نقطة، فيما زاد المؤشر ناسداك المجمع 130.23 نقطة أو 0.97 في المائة إلى 13511.75 نقطة.