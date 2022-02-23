بحث تسهيل حركة السفن السياحية والتجارية القاصدة للسعودية مع رئيس هيئة قناة السويس

التقى رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، وعدد من قيادات الهيئة العامة للنقل والهيئة السعودية للبحر الأحمر، برئيس هيئة قناة السويس بجمهورية مصر العربية الفريق أسامة ربيع.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سُبل تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

واطلع الوفد، على المرافق والإمكانيات الفنية المتوفرة للقناة، والمشاريع التطويرية والتوسعية، وموانئ السفن التجارية، ومراسي اليخوت والسفن السياحية، وكذلك منشآت تصنيع السفن، بالإضافة إلى جولة بحرية بالقناة الجديدة، ومقرات الإرشاد والمحاكاة التدريبية والجسور العائمة.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الهيئة العامة للنقل، أن هذه الزيارة تهدف إلى بحث سُبل تعزيز أوجه ونطاق التعاون والعمل المشترك مع الاشقاء في جمهورية مصر العربية لتسهيل حركة السفن السياحية والتجارية القاصدة للمملكة العربية السعودية، وكذلك الاطلاع والتعرف على أبرز المشاريع لدى هيئة قناة السويس في مجال النقل البحري، موضحُا أن التعاون في مجال السياحة البحرية يعد نقطة التقاء تجمع المملكة ومصر وهو مجال واعد في ظل ما يتيحه المستقبل من مشروعات كبرى تتبناها المملكة في منطقة البحر الأحمر.

من جانبه، أكد رئيس هيئة قناة السويس أهمية استثمار الروابط التاريخية والعلاقات الممتدة بين البلدين بفتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز تبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بقطاع النقل البحري.

وقد تم التنسيق بين الجانبين للعمل على مجموعة من المبادرات التي من شأنها تسهيل حركة السفن وتسريع حركة المرور عبر قناة السويس، بما يضمن دعم وتمكين حركة الملاحة البحرية وتطورها بين البلدين.