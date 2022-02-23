النقل العام في بريطانيا يلغي إلزامية ارتداء الكمامات ابتداء من الغد

لن يتعين على مستخدمي قطاع النقل العام في العاصمة البريطانية لندن ارتداء الكمامات ابتداء من غدا الخميس.

وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية أن قطاع النقل في لندن أعلن أن ارتداء الكمامات لن يعد شرطا للركوب عقب " التحول في توجه الحكومة" نحو

التعايش مع فيروس كورونا.

كما أضاف أن " انخفاض معدلات الاصابة في لندن" كان عاملا أيضا في اتخاذ هذا القرار.

وعلى الرغم من إلغاء شرط ارتداء الكمامات، فإن قطاع النقل العام قال إنه

" يشجع بشدة الركاب على الاستمرار في ارتداء الكمامات للمحافظة علىسلامة الجميع بأكبر قدر".