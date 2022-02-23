الصين تعتزم إطلاق نظام يساعد المناطق ذات كثافة المسنين من دفع إلتزامات التقاعد

قطعت الصين خطوة أخرى في اتجاه إقامة نظام وطني للتقاعد وبدء تحقيق توازن صندوق التقاعد الرئيسي لمساعدة المناطق ذات النسبة العالية من السكان المسنين في دفع مدفوعات التقاعد.

ونقلت "بلومبيرج" اليوم عن يو ويبينج نائب وزير مالية الصين القول إن التوزان الوطني بدأ أول يناير لصندوق تقاعد موظفي الشركات "من أجل السماح بتعويض العجز (في الصندوق) من خلال الفوائض المتاحة على مستوى الدولة".

يذكر أن الحكومة المركزية الصينية تعمل ببطء من أجل ربط أنظمة التقاعد الإقليمية المختلفة في نظام وطني واحد بحيث يتم استخدام الأموال من المناطق الأغنى في دعم صناديق التقاعد في المناطق الأفقر التي تعاني من أجل سداد مخصصات التقاعد لسكانها كبار السن.

وقد تم إنشاء صندوق تقاعد معدل في 2018 لموظفي الشركات بهدف السماح للحكومة المركزية بإعادة توزيع بعض الأموال لسد العجز في صناديق التقاعد في بعض المناطق. وتستهدف الإجراءات الجديدة التي بدأ تطبيقها في مطلع العام الحالي زيادة كم الأموال المتاحة لإعادة التوزيع.

وقال شي تاو المسؤول في وزارة الموارد البشرية والتأمين الاجتماعي في مؤتمر منفصل أمس إن الصندوق المركزي يحقق توازنا طفيفا في أعباء أموال التقاعد بين الأقاليم وهو أول خطوة نحو تحقيق توازن وطني في نظام التقاعد الصيني.

وحتى نهاية 2021 تمت إعادة توزيع 600 مليار يوان (95 مليار دولار) من أموال صناديق التقاعد بين أقاليم الصين المختلفة.