الاقتصاد التركي المنهك مهدد بالتوترات الجيوسياسية .. أكبر خسارة يومية لليرة هذا العام

هبطت الليرة التركية بما يصل إلى 1.5 في المائة مقابل الدولار أثناء التعاملات أمس، لتقترب من أضعف مستوى لها هذا العام بضغط من التوترات الجيوسياسية، بعد أن صعدت روسيا التوتر في شرق أوكرانيا وهو ما يشكل مصدر خطر على استقرار الاقتصاد الكلي في تركيا.وبحسب "رويترز"، تراجعت الليرة إلى 13.9025، في أكبر خسارة ليوم واحد منذ أوائل كانون الثاني (يناير) قبل أن تقلص خسائرها إلى 1.26 في المائة عند 13.8528 مقابل الدولار أمس.والتهديد الذي تمثله حرب بين جارتيها روسيا وأوكرانيا، قد يلحق ضررا باقتصاد تركيا المنهك بالفعل بعد أزمة العملة في كانون الأول (ديسمبر).بينما قفز مستوى تقلبات سعر اليورو في شهر واحد أمس إلى أعلى مستوياته في 15 شهرا، إذ تضررت العملة الموحدة من تزايد الإعراض عن المخاطرة وسط ارتفاع أسعار الغاز وتصاعد التوترات في أوكرانيا.وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات عسكرية بالتوجه إلى منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا ما دفع مؤشر تقلبات سعر اليورو في شهر إلى أعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 إذ تعهد الغرب بفرض عقوبات ردا على تحركات روسيا.وارتفع اليورو 0.2 في المائة مقابل الدولار إلى 1.1331 دولار خلال التعاملات أمس، بعد أن لامس أدنى مستوى في ثمانية أيام.وقالت جين فولي كبيرة محللي العملات لدى رابوبنك في لندن "تشكل الزيادة في أسعار الغاز الأوروبية وزيادة المخاوف بشأن الإمدادات الروسية إلى المنطقة خطرا على النمو في أوروبا، وبالتالي يمكن أن تؤثر بشكل كبير في توقيت تشديد سياسات البنك المركزي الأوروبي في المستقبل وهو عامل سلبي بالنسبة لليورو".في غضون ذلك زاد الطلب على عملات الملاذ الآمن. فسجل الين أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع وظل الفرنك السويسري بالقرب من أعلى مستوى له في شهر واحد مقابل الدولار الذي سجله الإثنين.وصعد الين بنحو 0.1 في المائة إلى 114.8 دولار بعد أن لامس لفترة وجيزة مستوى 114.50، في حين انخفض الفرنك السويسري 0.4 في المائة مقابل اليورو إلى 1.039، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في شهر واحد عند 1.0339 مقابل العملة الموحدة.وقال المحللون إن تراجع اليورو إلى ما دون 1.04 مقابل الفرنك السويسري أكد مخاوف السوق من أن أي تصعيد للأزمة الأوكرانية سيؤثر في منطقة اليورو.وانخفض الدولار، وهو ملاذ آمن آخر، 0.1 في المائة إلى 96.013 مقابل سلة من العملات بما في ذلك اليورو، إذ ينتظر المستثمرون مزيدا من التطورات في الأزمة.