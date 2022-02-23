1236 مكتبا وشركة استقدام موثقة إلكترونيا

قالت لـ"الاقتصادية" وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن عدد مكاتب الاستقدام الموثقة عبر نظام التوثيق الإلكتروني لإرسال العمالة المنزلية، بلغ 1236 مكتبا وشركة استقدام.وأوضحت الوزارة أن هذه الشركات والمكاتب تقدم خدمات الاستقدام للمستفيدين في المملكة، مشيرة إلى أن نظام التوثيق الإلكتروني يعد البوابة الوحيدة والرسمية لإرسال العمالة المنزلية من الدول المصدرة إلى السعودية. وتعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فتح ثماني وجهات دولية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من إفريقيا وآسيا خلال الفترة المقبلة، وستضاف الدول الجديدة إلى قائمة الدول المسموح باستقدام العمالة المنزلية منها في موقع "مساند" المعني بخدمات استقدام وإصدار تأشيرات العمالة، البالغ عددها 16 دولة. وبرنامج "مساند" الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية يتيح لعملائه التعرف على الحقوق والواجبات، ورفع التوعية بالعلاقة التعاقدية للطرفين، إضافة إلى التعريف بآلية تقديم الشكاوى والنزاعات، وتوفير المستندات المطلوبة كطلب استقدام عمال الخدمة المنزلية، ونماذج الخدمات ذات العلاقة.ويحقق البرنامج الذي يربط الجهات المعنية المسؤولة بكل ما يتعلق بالعمالة المنزلية تحت مظلة واحدة، وتوفير بيئة مثالية لقطاع استقدام العمالة المنزلية في المملكة.ويعد "مساند" نواة التحول الإيجابي لخدمات الاستقدام من خلال طرح مجموعة من الحلول التطويرية الرامية إلى تحسين بيئة عمل هذا القطاع تحت مظلته.ويهدف البرنامج إلى تحسين قطاع العمالة المنزلية في المملكة وتطويره، عبر تنسيق العلاقة بين مزودي الخدمة ومكاتب وشركات الاستقدام، وأصحاب العمل المستفيدين من الخدمات التي يقدمها "مساند"، وعمال الخدمة المنزلية، وذلك بتقديم تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف أصحاب العمل ومقدمي الخدمات في المملكة وخارجها.