وول ستريت تغلق منخفضة لكن فوق أدنى مستوياتها للجلسة

أغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة اليوم الثلثاء وسط توتر بين المستثمرين بشأن التطورات في الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، لكنها قلصت خسائر بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الموجة الأولى من عقوبات ضد روسيا.

وقال بايدن أيضا أنه يحدوه الأمل بأن الدبلوماسية ما زالت متاحة، مضيفا أن الولايات المتحدة ليس لديها نية لقتال روسيا.

وقال إن العقوبات، بين أشياء أخرى، تستهدف بنوك روسيا ودينها السيادي.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي منخفضا 43.94 نقطة، أو 1.01 بالمئة، إلى 4304.64 نقطة في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 164.31 نقطة، أو 1.21 بالمئة، لينهي الجلسة عند 13383.76 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 484.09 نقطة، أو 1.42 بالمئة، إلى 33595.09 نقطة.

وقبيل تصريحات بايدن، كان ناسداك وداو جونز كلاهما منخفضين أكثر من اثنين بالمئة.