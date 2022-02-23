بنك أوف أمريكا يتوقع أن يقفز سعر برنت إلى 120 دولارا

قال بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش اليوم الثلاثاء إن سعر خام القياس العالمي مزيج برنت قد يرتفع 120 دولارا تبعا لشدة الأزمة بين روسيا أوكرانيا، مضيفا أن الأسعار قد تهبط ما بين دولارين إلى أربعة دولارات إذا انخفض تصعيد التوتر.

وسجلت أسعار النفط أعلى مستوى منذ 2014 اليوم مع وصول العقود الآجلة لخام برنت إلى 99.50 دولار للبرميل بعد أن أمرت موسكو بدخول قوات إلى منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا. ويتوقع البنك أن يتجه برنت إلى 120 دولارا للبرميل بحلول منتصف 2022 مع توقعات بأن يزيد الطلب بمقدار 3.6 مليون برميل يوميا ليتجاوز مستويات ما قبل الجائحة إلى حوالي 101 مليون برميل يوميا هذا العام.