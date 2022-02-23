التضخم يزيد الضغوط على الاقتصاد البريطاني .. ارتفاع فواتير الأجور والمواد الخام

يتوقع المزيد من المصنعين في المملكة المتحدة رفع أسعارهم أكثر من أي وقت خلال ما يقرب من نصف قرن، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرج للأنباء أمس عن "اتحاد الصناعات البريطانية".وقالت جماعة الضغط التجارية في استطلاع نشرت نتائجه أمس، إن 78 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع تتوقع حجز الطلبات المحلية بأسعار أعلى في الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما يتوقع 1 في المائة فقط من الشركات تراجع الأسعار.يشار إلى أن الرصيد الصافي البالغ 77 نقطة مئوية، هو الأعلى منذ كانون الأول (ديسمبر) من 1976.ويسلط التقرير الضوء على حجم ضغوط التضخم المتزايدة في الاقتصاد، حيث تحاول الشركات تغطية ارتفاع فواتير الأجور وتكاليف المواد الخام.وكانت بيانات جديدة قد أظهرت أن الشركات البريطانية، خاصة التي تعمل في قطاع الخدمات، تتعافي من تداعيات تفشي متحور أوميكرون.وذكرت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية أمس الأول أن تقريرا مهما لشركة آي إتش إس ماركيت أظهر أن الاقتصاد سجل 60.2 نقطة حتى الآن في شباط (فبراير)، مقارنة بـ53.4 في كانون الثاني (يناير) الماضي.يشار إلى أن تسجيل مؤشر مديري المشتريات لقراءة أعلى من 50 يعني نمو الاقتصاد.وسجل المؤشر أكثر من 60 لأول مرة منذ أشهر، فيما يعد أفضل أداء منذ حزيران (يونيو) 2021.وتأتي هذه البيانات بعدما أظهرت إحصاءات كانون الثاني (يناير) تسجيل أسوأ أداء منذ 11 شهرا، عندما كان متحور دلتا واسع الانتشار.يذكر أن قراءة الشهر الحالي تعتمد على بيانات أولية، ومن المقرر إصدار البيانات كاملة مطلع الشهر المقبل.ويرجع ارتفاع النمو إلى قطاع الخدمات، الذي ارتفع إلى 60.8 نقطة حتى الآن.وانتعشت مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي مع انحسار تأثير المتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد على المستهلكين.وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا، أن حجم البضائع، التي تم بيعها من خلال المتاجر ومنصات التجارة الإلكترونية ارتفع في كانون الثاني (يناير) 1.9 في المائة، ليعوض بعض التراجع، الذي شهدته المبيعات في الشهر السابق عليه، بنسبة 4 في المائة.وأفادت وكالة بلومبيرج للأنباء بأن هذه هي أكبر زيادة شهرية في مبيعات التجزئة منذ نيسان (أبريل) الماضي عندما أعيد فتح متاجر السلع غير الأساسية، وكان الخبراء يتوقعون أن تصل نسبة نمو مبيعات التجزئة إلى 1.2 في المائة.وجاء النمو في مبيعات التجزئة مدفوعا بزيادة الإنفاق على السلع المنزلية، بينما تراجعت مبيعات متاجر السلع الغذائية في كانون الثاني (يناير) للمرة الأولى إلى أدنى من مستويات ما قبل جائحة كورونا.وسجلت أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفاعا بأسرع وتيرة سنوية في نحو 30 عاما في الشهر الماضي، الأمر الذي يزيد الضغوط على الأسر ويدعم فرص رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة لثالث مرة على التوالي.وزاد تضخم أسعار المستهلكين على نحو سنوي 5.5 في المائة، في كانون الثاني (يناير)، وهو أعلى مستوى منذ آذار (مارس) 1992 ويفوق توقعات خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم ببقاء التضخم دون تغير عن كانون الأول (ديسمبر) عند 5.4 في المائة.وعدل بنك إنجلترا في وقت سابق تقديراته ليتوقع قفزة في التضخم إلى نحو 7.25 في المائة، في نيسان (أبريل)، أي أعلى ثلاث مرات من المستهدف بنسبة 2 في المائة.