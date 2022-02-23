العالم يعيد تدوير 9 % من كميات البلاستيك المنتجة .. الانتعاش الاقتصادي ينعش الاستهلاك

حذرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، أمس، من أن إعادة تدوير البلاستيك تقتصر على أقل من 10 في المائة من الكمية المنتجة منه في العالم، ودعت إلى خطوات "عالمية ومنسقة"، قبل أسبوع من مؤتمر للأمم المتحدة يمكن أن يطلق مفاوضات بشأن معاهدة دولية ضد هذا التلوث.ووفقا لتقرير عن "التوقعات العالمية للبلاستيك" أعدته المنظمة، أدى إنتاج 460 مليون طن عام 2019 في كل أنحاء العالم إلى توليد 353 مليون طن من النفايات.إلا أن نسبة 9 في المئة فحسب من نفايات البلاستيك أعيد تدويرها في نهاية المطاف، بينما حرق 19 في المائة، وانتهى الأمر بنسبة تقرب من 50 في المائة في مطامر نفايات خاضعة للرقابة. وألقيت نسبة الـ22 المتبقية في مكبات عشوائية أو جرى حرقها في الهواء الطلق أو رميها في الطبيعة، على ما أفاد التقرير.وبحسب "الفرنسية"، سجل جراء جائحة كوفيد - 19 انخفاض طفيف 2.2 في المائة في الاستخدام عام 2020، في مقابل زيادة في استهلاك المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. ويتوقع أن يعاود الاستهلاك العالمي للبلاستيك الارتفاع بفعل انتعاش الاقتصاد.وإضافة إلى التلوث الناتج عن نفايات البلاستيك، شكل البلاستيك مصدر 3.4 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية 2019، بحسب التقرير. ويعد العلماء أن هذه الغازات مسؤولة عن تسارع ظاهرة الاحترار المناخي.وكتب ماتياس كورمان رئيس منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، أن الحد من أضرار البلاستيك المزدوجة على البيئة يستلزم توصل الدول إلى "حلول عالمية ومنسقة".واقترح خبراء المنظمة التي تتخذ في باريس مقرا، سلسلة من الإجراءات، بينها تعزيز أسواق البلاستيك المعاد تدويره، التي لا يزال حجمها يقتصر على 6 في المائة من مجمل المواد المستخدمة، وأهم الأسباب في ذلك التكلفة التي غالبا ما تكون أعلى من تكلفة الإنتاج الأولي. كذلك دعا الخبراء إلى زيادة القطاعات التي تكون فيها "مسؤولية المنتج موسعة" في إدارة النفايات، أو فرض عتبات دنيا للاستخدام.كذلك أوصوا بتطوير الابتكار "لجعل دورة حياة البلاستيك أكثر دائرية"، مؤكدين أن "1.2 في المائة فقط من الابتكارات المتعلقة بالبلاستيك ذات منفعة بيئية".لكن شددوا على أن السياسات العامة ينبغي أن ترمي أيضا إلى "احتواء الاستهلاك العالمي للبلاستيك في الوقت نفسه".ونشر تقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي قبل أقل من أسبوع على افتتاح مؤتمر للأمم المتحدة عن البيئة يقام في 28 شباط (فبراير) في نيروبي. ويتوقع أن يطلق هذا المؤتمر رسميا محادثات حول معاهدة مستقبلية بشأن البلاستيك، لا يزال نطاقها الدقيق موضع نقاش.