126 عقد رعاية .. "القدية" و"وسط جدة" الأضخم

بتوقيع شركتي القدية للاستثمار، ووسط جدة للتطوير اتفاقيات شراكة استراتيجية مع الهلال، النصر، الاتحاد، والأهلي، تكون أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين قد وثقت 126 عقد رعاية وشراكة، وأصبحت السوق الرياضية قوة جذب لدخول الشركات الكبرى، ما تسهم في فتح آفاق الاستثمار، في ظل الدعم والاهتمام الكبيرين اللذين يجدهما من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ولا سيما أنها لا تتعارض مع العقود الأخرى.وبعد دراستها للسوق والتأكد من العائد الاستثماري، أبرمت شركة القدية للاستثمار اتفاقيتين مع الهلال، والنصر، لمدة 20 عاما، بقيمة 100 مليون ريال سنويا لكل ناد "مليارا ريال لكل ناد" مع إمكانية مراجعة البنود كل خمسة أعوام، كما أعلنت شركة وسط جدة للتطوير، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، توقيع اتفاقيتي شراكة مع الاتحاد، والأهلي لتكون بموجبهما شريكا استراتيجيا للناديين لـ20 عاما مقابل 100 مليون ريال سنويا لكل ناد، "مليارا ريال لكل ناد"، مع إمكانية مراجعة القيمة كل خمسة أعوام.وبتوقيع العقود الأربعة التي تعد الأضخم والأعلى دخلا في خزائن الأندية، سجل 16 ناديا رقما كبيرا في عدد الرعاة والشركاء بإبرام 126 عقدا، حيث يتصدر الحزم بـ11 راعيا، الشباب والفيحاء "عشرة رعاة"، الهلال، الاتحاد، والاتفاق "تسعة رعاة"، النصر، وأبها "ثمانية رعاة"، الأهلي، الفيصلي، الفتح، والتعاون "سبعة رعاة"، الرائد، الباطن، ضمك، والطائي "ستة رعاة".وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد رفعت عدد رعاة وشركاء أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين التجاريين على القمصان والشورتات من سبعة إلى عشرة رعاة وشركاء خلال المباريات، حيث سمحت بوضع أربعة إعلانات لأربعة شركاء تجاريين على واجهة القميص، كما سمحت بوضع ثلاثة إعلانات لعدد ثلاثة شركاء تجاريين على ظهر القميص، وإعلانين على الكتف اليمنى كحد أقصى، وإعلان واحد على الشورت.