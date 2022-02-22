بريطانيا: سنصدر تشريعا لمنع روسيا من إصدار ديون سيادية في أسواق لندن

قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن بريطانيا ستصدر تشريعا لمنع روسيا من إصدار ديون سيادية في أسواق لندن إذا لم تخفض تصعيدها في أوكرانيا فاتحة الباب أمام فرض عقوبات في المستقبلوفقا لـ"رويترز".

وجاء في البيان "إذا لم تخفض روسيا التصعيد فإن المملكة المتحدة ستصدر تشريعا في القريب يمنع روسيا، ضمن خطوات أخرى، من إصدار ديون سيادية في الأسواق البريطانية".