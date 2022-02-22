الأسهم الأمريكية تنخفض وسط مخاوف من حرب في أوكرانيا

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية مع تزايد المخاوف من حرب في أوروبا وسط تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا وتهديدات بعقوبات، لكن أسهم الطاقة قفزت مع صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 .

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 0.31 في المائة إلى 33974.09 نقطة في بداية جلسة التداول في بورصة وول ستريت، بحسب "رويترز" .

ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 0.37 في المائة إلى 4332.74 نقطة في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 0.91 في المائة إلى 13424.36 نقطة.

وزادت الأسهم الأمريكية خسائرها في التعاملات المبكرة ليهبط ناسداك وداو جونز واحدا في المائة.