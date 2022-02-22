بريطانيا تفرض عقوبات على خمسة بنوك روسية وثلاثة أفراد من بينهم تيموشينكو

قال رئيس الوزراء البريطاني اليوم إن بريطانيا ستفرض عقوبات على خمسة ينوك روسية وثلاثة من الأفراد أصحاب الثروات الضخمة، منهم رجل الأعمال الروسي جينادي تيمتشينكو، بعد إقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، بحسب "رويترز" .

وقال جونسون أمام البرلمان "اليوم، تفرض بريطانيا عقوبات على البنوك الروسية الخمسة التالية: روسيا وآي. إس بنك وجنرال بنك وبرومسفياز بنك وبنك البحر الأسود، ونفرض عقوبات على ثلاثة من الأفراد أصحاب الثروات الضخمة".