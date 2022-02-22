آخر تطورات الأزمة الروسية - الأوكرانية:

المستشار الألماني يعرب عن ثقته في التوصل لقرار أوروبي مشترك بشأن العقوبات ضد روسيا



أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن ثقته في أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ موقفا موحدا في حزمة العقوبات المخطط لها ضد روسيا.

وقال شولتس اليوم في برلين بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن بشأن قرار الرئيس فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا: "لن يمكننا قبول أو تقبل الاعتراف"، مضيفا أنه من المهم للغاية لذلك اتخاذ رد فعل فوري وسريع، معربا عن تفاؤله بأنه سيكون هناك قرار مشترك في الاتحاد الأوروبي.

وذكر شولتس أن العقوبات تمت مناقشتها والتحضير لها منذ فترة طويلة، مضيفا أنه سيكون هناك بالطبع مناقشات داخل اللجان المختصة، وقال: "لكن انطباعي هو أن هذا بالضبط ما سيحدث الآن: حزمة مركزة للغاية وقوية للغاية تتعلق بهذا التطور"، مضيفا أن تم قطع شوط كبير في الاستعدادات الموجودة بالفعل لسيناريو حدوث المزيد من التطورات الأسوأ.

وقال شولتس: "بدلا من العديد من الكلمات: أنا واثق حقا من النجاح في تطبيق كل هذا العمل في قرار"، معربا عن اعتقاده أيضا أنه من الصواب المضي قدما على مراحل في إجراء قوي وضخم ومماثل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بقرارات بوتين الحالية، ذلك إلى جانب الإجراءات التي يُجرى إعدادها في حالة حدوث المزيد من التطورات، مؤكدا في المقابل الرغبة في الحيلولة دون حدوث ذلك، لأن هذا هو هدف كل الأشياء: ألا يحدث ذلك.



المستشار الألماني يواصل رفضه توريد أسلحة لأوكرانيا



واصل المستشار الألماني أولاف شولتس رفضه توريد أسلحة ألمانية إلى أوكرانيا، حتى بعد التصعيد الأخير في النزاع الأوكراني.

وقال شولتس اليوم في برلين: "هذا وضع غير متغير .. ما نقوم به هو تعزيز المرونة الاقتصادية لأوكرانيا من خلال الاستمرار في أن نكون أكبر عامل استقرار مالي لأوكرانيا. وسنبقى كذلك".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، أكد المستشار الألماني أن التنسيق الدبلوماسي بصيغة نورماندي مع ممثلي روسيا وأوكرانيا تحت وساطة فرنسية ألمانية لا يزال مهما، مضيفا أنه تحدث بدقة شديدة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الرغبة في مواصلة استخدام هذه المنصة.

وأوضح شولتس أنه تم الاتفاق على هذا أيضا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، وقال: "نحن نعمل الآن على إيجاد طريقة تمكننا في هذا الوضع الصعب من الاعتماد على هذه الصيغة في المحادثات .. الوضع لا يزال خطيرا".

واعترف بوتين مساء أمس باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا. كما أمر رئيس الكرملين بإرسال جنود روس إلى شرق أوكرانيا. ويخطط بوتين بذلك لغزو أوكرانيا للمرة الثانية منذ 2014.

ويتهمه الغرب بانتهاك القانون الدولي. وبحسب بيانات غربية، فقد حشدت روسيا قرابة 150 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا.



المستشار الألماني محذرا: بوتين ينتظر ذريعة لاحتلال أوكرانيا



أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بالحكومة الأوكرانية لأنها لم تستجب حتى الآن لاستفزازات روسيا.

وقال شولتس اليوم في برلين خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الأيرلندي ميشال مارتن: "في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أوضحنا نحن ودول أخرى الليلة الماضية أن روسيا ليس لديها أي دعم في العالم لتصرفها"، مضيفا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينتظر الآن استفزازا لتكون لديه ذريعة لاحتلال أوكرانيا بأكملها.

وذكر شولتس أن روسيا انتهكت مبادئ أساسية باعترافها بالإقليمين في شرق أوكرانيا على أنهما دولتان، وقال: "الآن الأمر متروك للمجتمع الدولي للرد على هذه التصرفات أحادية الجانب وغير المفهومة وغير المبررة من جانب الرئيس الروسي، وذلك عبر تنسيق وثيق وجيد وموجهة حتى نرسل إشارة واضحة إلى موسكو بأن مثل هذه التصرفات لن تخلو من عواقب".

رئيس وزراء التشيك: أوروبا على بعد خطوة من الحرب

حذر رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا من أن أوروبا على بعد خطوة واحدة من الحرب. وأدان مجددا في خطاب أمام البرلمان اعتراف روسيا بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، ووصفه بالاعتداء على دولة ذات سيادة.

وأيد فيالا فرض عقوبات أوروبية، يجب أن تكون لها عواقب وخيمة بالنسبة لروسيا.

ووصف فيالا عدم تصرف الغرب بقوة كافية بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الواقعة في البحر الأسود عام 2014 بالخطأ.

وأكد فيالا أن أي شخص يعتقد أن جهود الرئيس الروسي فلادمير بوتين لاحياء الاتحاد السوفيتي سوف تنتهى بشرق أوكرانيا يعتبر ساذجا. وتستعد التشيك لسيناريوهات أزمة محتملة مثل فقدان إمدادات الطاقة من روسيا أو موجة لاجئين من أوكرانيا.



رئيس الوزراء المجري يمتنع عن إدانة اعتراف روسيا بجمهورتي دونيتسك ولوهانسك



لم تصدر بعد عن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أي إدانة لاعتراف روسيا بجمهورتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا في شرق أوكرانيا، مع ذلك فإنه لا يعتزم الاعتراض على العقوبات الأوروبية المقرر فرضها على موسكو.

وكتب أوربان في تغريدة اليوم: "المجر تتبنى الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي". كما أضاف أنه أوضح ذلك خلال محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. ويشار إلى أوروبان تربطه علاقة ودية مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين.

وكان رئيس الوزراء المجري اليميني قد انتقد في بيانات عامة العقوبات الأوروبية السابقة على روسيا، التي تم فرضها بسبب ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وقال حين ذاك" إنها لا تجدي نفعا"، وفي الوقت نفسه طالما أيدت المجر قرارات فرض العقوبات على روسيا.



الرئيس الأوكراني: لا نتوقع حربا

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه لا يرى احتمالا كبيرا بنشوب حرب، رغم اعتراف روسيا أمس باستقلال جمهوريتين انفصاليتين شرقي بلاده.

وقال، بعد اجتماع مع نظيره الإستوني ألار كاريس في كييف اليوم:"نعتقد أنه لن تكون هناك حرب واسعة ضد أوكرانيا"، إلا أنه لفت إلى أنه سيجري فرض الأحكام العرفية في حال حدوث تصعيد.

ورفض الرئيس مطالب ممثلي الانفصاليين بالانسحاب من أراض تخضع لسيطرة الحكومة في منطقتي دونيتسك ولوهانسك.

وقال زيلينسكي - 44 عاما - عن قادة الانفصاليين، :"إننا لا نتحدث معهم. فنحن لا نعرف من هم."



رئيس أوكرانيا: ندرس قطاع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا



صرح الرئيس الروسي فولوديمير زيلينسكي اليوم بأنه يدرس قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وروسيا.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عنه القول :"نرى اعتداء على سيادة دولتنا وسلامة أراضيها. وقد تلقيت طلبا من وزارة الخارجية للنظر في مسألة قطع العلاقات الدبلوماسية بين أوكرانيا وروسيا".

ووصف قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس بالاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا بأنه "خطوة تصعيدية من جانب روسيا".

واستطرد بالقول :"ندرك كافة المخاطر. وندعو روسيا مرة أخرى لحل القضايا من خلال الحوار، وللجلوس على طاولة المفاوضات. ونحن مستعدون للاجتماع في أي مكان".

النرويج تعرب عن تخوفها من حدوث غزو روسي كامل لأوكرانيا

أعربت الحكومة النرويجية عن تخوفها من حدوث غزو روسي كامل لأوكرانيا بعد اعتراف روسيا بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك.

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور خلال مؤتمر صحفي في أوسلو اليوم الثلاثاء إن ما يحدث في شرق أوكرانيا الآن يمكن أن يؤدي إلى خطوات أكبر مشيرا إلى أن هناك على الأقل سببا لافتراض أن العقلية الروسية معنية بإضعاف أوكرانيا كدولة وربما بالمضي لما هو أبعد بالقيام بغزو كامل لأوكرانيا.

ووصف ستور الوضع في أوروبا بأنه خطير.

يذكر أن النرويج لها حدود مع روسيا في أقصى الشمال ، وهي ليست دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لكنها عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) كما أن أمين عام الحلف ينس ستولتنبرج هو سياسي نرويجي كان قد ترأس الحكومة النرويجية على مدار سنوات طويلة، وكان ستور شغل منصب وزير الخارجية في حكومة ستولتنبرج على مدار سبعة أعوام.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعترف في خطابه أمس بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين كما أمر بإرسال جنود روس إلى شرق الجمهورية السوفيتية السابقة.

بهذا يخطط بوتين للتدخل مرة أخرى في أوكرانيا بعدما حدث في عام .2014 في المقابل، يتهم الغرب بوتين بانتهاك القانون الدولي وتشير تقديرات الغرب إلى أن روسيا حشدت نحو 150 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا.

البيت الأبيض: الإجراءات الروسية غزو لأوكرانيا



شدد البيت الأبيض من لهجته ضد روسيا اليوم حيث وصف الإجراءات الروسية فى أوكرانيا بأنها "غزو" لتلك الدولة .

وردا على سؤال حول موقف البيت الأبيض، قال جوناثان فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي "الغزو غزو وهذا هو ما يجري حاليا".

ومن المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قريبا جولة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

كتلة البديل الألماني تعارض فرض عقوبات على روسيا

أعلنت كتلة حزب "البديل من أجل ألمانيا" في البرلمان الألماني معارضتها لفرض عقوبات على روسيا رغم ما تفعله روسيا في أوكرانيا.

وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب اليميني الشعبوي، تينو شروبالا، اليوم إن العقوبات في الماضي لم تُحْدِث أبدا ما كان مفترضا أن تُحْدِثه بالفعل، مشيرا إلى أن كتلته ترفض بوجه عام كل العقوبات ضد روسيا.

وحذر شروبالا من أن عقوبات مثل الوقف المؤقت لإجراءات اعتماد خط نورد ستريم2 ستعرض أمن الطاقة لألمانيا لضرر كبير.

وذكر شروبالا أن حزبه ينتقد بشدة تحرك روسيا في شرق أوكرانيا، "لكننا نأمل أيضا ألا تكون هناك على الجانب الآخر المزيد من الاستفزازات من جانب حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وطالب شروبالا بالاستمرار في الحوار مع روسيا "ويجب الحفاظ على السلام في هذه المناطق".

ودعا شروبالا إلى إجراء استفتاء شعبي في جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك اللتين أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بهما كدولتين مستقلتين مساء أمس الاثنين، وقال إن مثل هذا الاستفتاء سيوضح إلى أي مدى يرغب السكان هناك "في التصرف بشكل مستقل".

وزيرة الدفاع الألمانية لا تستبعد إرسال المزيد من الجنود الألمان إلى ليتوانيا

صرحت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت بأنها لا تستبعد إرسال المزيد من الجنود الألمان إلى ليتوانيا في ضوء ما تفعله روسيا في أوكرانيا.

وخلال زيارتها للمجموعة القتالية التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في مدينة روكلا الليتوانية والتي تخضع لقيادة الجيش الألماني، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الثلاثاء :" نحن كألمانيا مستعدون لمواصلة التزامنا وإرسال المزيد من القوات في البر والبحر والجو، ونحن الآن بصدد دراسة هذا الأمر بشكل مكثف".

وأضافت لامبرشت:" من الواضح تماما أن علينا أن نعول أيضا على الردع داخل الناتو".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعترف في خطابه أمس بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين كما أمر بإرسال جنود روس إلى شرق الجمهورية السوفيتية السابقة.

ويقود الجيش الألماني مجموعة الناتو لردع روسيا في القاعدة العسكرية في روكلا منذ عام 2017، ويشارك الجيش الألماني بنحو نصف قوة المجموعة البالغ قوامها نحو 1200 جندي، وكان الجيش الألماني عزز الوحدة القتالية في ليتوانيا مؤخرا بحوالي 350 جنديا إضافيا مع حوالي 100 مركبة وأنظمة أسلحة.

وفي أعقاب لقاء مع نظيرها الليتواني ارفيداس انوسوسكاس، قالت لامبرشت:" كان من المهم بالنسبة لي أن نبعث على الفور من خلال التعزيز هنا في ليتوانيا بإشارة تفيد بأننا نقف إلى جوار حلفائنا، ونحن كألمانيا شريك يمكن الاعتماد عليه في هذه الأزمة".

تجدر الإشارة إلى أن ليتوانيا لها حدود مع جيب كاليننجراد الروسي وكذلك مع بيلاروس حليفة روسيا.

كانت لامبرشت قالت خلال الزيارة إن "دبلوماسية الأسابيع والشهور الأخيرة لم تستطع للأسف أن تمنع هذا الخرق الصارخ لنظامنا للسلام الأوروبي"، وتابعت أن "روسيا تتصرف هنا كمعتدٍ، ولا يزال من غير المعروف في هذه الساعة إلى أي مدى سيمضي الجانب الروسي في عدوانه، ونحن نقف هنا في حالة انتباه وتحصن".

ووجهت لامبرشت نداء ملحا إلى الرئيس الروسي قائلة:" أوقف هذا الهجوم دون إبطاء. احترم سيادة دولة أوكرانيا التي اعترفت بها روسيا بموجب القانون الدولي. عد إلى طاولة المفاوضات".

الحكومة الأمريكية ترحب بقرار ألمانيا وقف إجراءات اعتماد نورد ستريم 2



رحبت الحكومة الأمريكية بقرار الحكومة الألمانية الخاص بالوقف المؤقت لإجراءات اعتماد خط نورد ستريم2 الممتد من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي على تويتر اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوضح أنه لا ينبغي تشغيل خط الغاز الطبيعي في حال وقوع هجوم روسي على أوكرانيا.

وأضافت ساكي صباح اليوم (بالتوقيت المحلي):" قمنا بالتنسيق الوثيق مع ألمانيا طوال الليل ونحن نرحب بالإعلان" مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية ستعمل كما أعلنت على طرح مزيد من التدابير العقابية ضد روسيا على مدار اليوم.

كان المستشار الألماني أولاف شولتس أكد في وقت سابق من اليوم وقف اعتماد خط أنابيب الغاز الروسي-الألماني "نورد ستريم 2"، مبررا ذلك بالقرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأزمة الأوكرانية والمتمثلة في الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين وقراره إرسال جنود روس إلى هناك.

وسحبت الحكومة على وجه التحديد تقريرا كان موجها إلى الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات.

وقال شولتس اليوم إنه طلب من وزارة الشؤون الاقتصادية سحب التقرير الحالي الخاص بتحليل أمن الإمداد من الوكالة الاتحادية للشبكات، وأضاف: "قد يبدو ذلك إجراء تقنيا، لكنه الخطوة

الإدارية المطلوبة حتى لا يتم اعتماد خط الأنابيب الآن"، مؤكدا أنه بدون هذا الاعتماد، لا يمكن تشغيل "نورد ستريم 2".

بريطانيا تستدعي السفير الروسي على خلفية تطورات أوكرانيا

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أنها أعطت توجيهات باستدعاء السفير الروسي بالمملكة المتحدة. وكتبت، على موقع تويتر، :"أعطيت توجيهات باستدعاء السفير الروسي لشرح ما قامت بها روسيا من انتهاك للقانون الدولي واستخفاف بسيادة أوكرانيا".