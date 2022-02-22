روسيا تتعهد باستمرار تدفق إمدادات الغاز

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم وقف إمدادات الغاز الروسي، رغم تصاعد حدة التوترات بين بلاده والغرب بشأن أوكرانيا.

ونقل الكرملين عن بوتين تأكيده أن روسيا تعتزم مواصلة توفير الإمدادات بدون توقف للأسواق العالمية".

وتتصاعد المخاوف من إمكانية أن يؤثر قرار روسيا بنشر قوات في شرق أوكرانيا على إمدادات الطاقة، إلا أن موسكو تؤكد أن الغاز لم يسبق أن توقف، حتى خلال الحرب الباردة.