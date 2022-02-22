الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوياتها في 7 أشهر بسبب أزمة أوكرانيا 

هبطت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم إلى أدنى مستوياتها في 7 أشهر مع شعور المستثمرين بالقلق من احتمال فرض عقوبات اقتصادية على روسيا التي أمرت بنشر قوات في إقليمين انفصاليين بشرق أوكرانيا.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.7 في المائة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش متراجعا للجلسة الرابعة على التوالي. وتراجع المؤشر نحو 10 في المائة عن أعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله في أوائل يناير.

وبدا المؤشر داكس للأسهم الألمانية أكثر تأثرا من غيره من المؤشرات الأوروبية لاعتماد ألمانيا الكبير على إمدادات الغاز الروسية وعدم وجود شركات طاقة مدرجة على المؤشر الذي هبط 2.2 في المائة.

وتراجع مؤشر منطقة اليورو الأوسع نطاقا 2.1 في المائة في حين هبط مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.2 في المائة.

ولجأ المستثمرون إلى الأصول الآمنة نسبيا مثل الذهب والسندات الحكومية، في حين توشك الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون على إعلان عقوبات صارمة جديدة على روسيا.

وفي حين ارتفعت أسهم شركات النفط والغاز 0.7 في المائة، ثارت مخاوف في الأسواق من أن يزيد ارتفاع أسعار السلع من مخاوف التضخم.

وكانت أسهم شركات السيارات والبنوك الأسوأ أداء بين الأسهم الأوروبية وهبطت 2.7 في المائة و3.1 في المائة على الترتيب.