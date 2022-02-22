رئيسة سيتي جروب تتخلى عن الانضمام إلى «دوري الكبار» في وول ستريت

في المرة الأخيرة التي استضاف فيها بنك سيتي جروب يوما للمستثمر، حاول مايكل كوربات الرئيس التنفيذي آنذاك إقناع المساهمين بأن البنك كان على أعتاب تحول بعد أعوام من الأداء الضعيف مقارنة بنظرائه، وإثارة قلق الجهات التنظيمية.قال في مؤتمر عام 2017: "لقد تجاوز سيتي نقطة انعطاف"، مشيرا إلى أن الفرص متاحة في كل شيء بدءا من الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى الإقراض الاستهلاكي المكسيكي. من الواضح أننا الآن على طريق النمو وتحقيق عوائد أقوى".في الشهر المقبل، ستقدم خليفته جين فريزر، عرضا مشابها، لكن تسويقه سيكون أصعب.منذ إعلان كوربات، شهدت أسهم سيتي مزيدا من التراجع خلف نظرائه، وفقد حصة سوقية في الخدمات المصرفية الاستثمارية وقرر الخروج من معظم خدمات التجزئة المصرفية الدولية. وفي العام الماضي، تقاعد كوربات في وقت أبكر مما كان متوقعا بعد أن خلصت الجهات التنظيمية الأمريكية إلى أن سيتي فشل في تصحيح "أوجه القصور الطويلة الأمد" في عملياته وتكنولوجيته.رؤية البنك البالغ من العمر 200 عام التي ستطرحها فريزر في يوم المستثمر الذي ستقيمه الشركة في الثاني من آذار (مارس) أكثر تواضعا من السوبرماركت المالي العالمي الذي تخيله ساندي ويل، الذي دمج تكتله المالي، ترافيلرز، مع سيتي كورب التي كان جون ريد على رأسها في عام 1998. بعد طرح معظم شبكة خدمات التجزئة المصرفية الأجنبية في سيتي للبيع، من المتوقع أن تستخدم فريزر الجزء الأكبر من رأس المال البالغ 11 مليار دولار، الذي سيتم تحريره عبر الانسحاب من هذا المجال، على ثلاثة أعمال: ذراع البنك للخدمات التجارية وخدمات الخزانة العملاقة، والخدمات المصرفية التجارية للشركات المتوسطة الحجم، وإدارة الثروات، وفقا لأشخاص مطلعين على خطط سيتي. قال هؤلاء الأشخاص إن جزءا أصغر من رأس المال سيذهب إلى الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال.النتيجة هي أن مجموعة سيتي، بدأت تتخلى في الوقت الحالي، عن آمالها في تبوؤ أحد المراكز الثلاثة الأولى للخدمات المصرفية الاستثمارية في وول ستريت. وسينصب تركيز فريزر على زيادة حصة سيتي في السوق في مجالات الأعمال مثل الخدمات المصرفية التجارية وخدمات الصفقات التي حققت عوائد على الأسهم أعلى من نسبة 11.5 في المائة حققتها عمليات سيتي في المجمل.قالت مجموعة سيتي: "بعد اتخاذ عدة قرارات صعبة للخروج من أسواق استهلاكية معينة لا تتناسب مع استراتيجيتنا، فإننا سنوجه تركيزنا على خمسة أعمال أساسية ومترابطة". أضافت: "تتمثل استراتيجيتنا في الاستثمار في عدد محدد من فرص النمو من أجل توسعة نطاقنا، بينما نقوم أيضا بتحسين الأعمال الناضجة الحالية للحفاظ على مراكزنا القيادية وتعزيزها".إثبات صحة هذه الاستراتيجية سيضع على المحك مهارات الاتصال للمستشارة السابقة في ماكينزي، البالغة من العمر 54 عاما - المعروفة بطريقتها الصريحة ولكن المشجعة. شهدت فريزر التي تلقت 22.5 مليون دولار في عامها الأول رئيسة تنفيذية، انخفاض سعر سهم سيتي 3.6 في المائة منذ توليها المنصب في آذار (مارس) 2021، مقارنة بمكاسب 22 في المائة في مؤشر كيه بي دبليو بانكس القياسي.قال باكو يبارا، الرئيس العالمي لمجموعة عملاء سيتي المؤسسيين، التي تشمل الخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات الخزانة والخدمات المصرفية التجارية: "لديها أسلوب في قول الأشياء التي ليست بالضرورة جيدة بلهجة إيجابية". أضاف: "لقد مررنا بأوقات عصيبة (...) وكان عليها الحفاظ على الروح المعنوية".تشبه التحديات التي يواجهها سيتي من بعض النواحي المشكلات في بنك إتش إس بي سي: كلاهما يتراجع عن الإقراض الاستهلاكي الدولي، ويضع تركيزا أقل على الخدمات المصرفية الاستثمارية، ويتعامل مع تداعيات تشريعية - في حالة المقرض البريطاني، نجمت هذه التداعيات عن سلسلة من الفضائح تتعلق بالامتثال، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي.لكن مساحة سيتي للمناورة محدودة نتيجة تسوية عام 2020 مع منظمي القطاع المصرفي الأمريكيين دفعت المجموعة بموجبها 400 مليون دولار ووافقت على رفع مستوى عملياتها والتكنولوجيا التي تستخدمها. وجاء الأمر بتنفيذ هذه الإجراءات بعد أن قامت مجموعة سيتي بتحويل 893 مليون دولار من أموالها عن طريق الخطأ إلى دائني شركة ريفلون، وهي أحد العملاء، في عام 2020.وضمن هذه الاتفاقية، تواجه مجموعة سيتي قيودا على إجراء عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، ما يدفعها إلى التركيز على النمو العضوي بينما يمكن للمنافسين مثل جيه بي موران تشيس البحث عن الصفقات. ويؤدي الامتثال للأمر أيضا إلى زيادة النفقات حيث توظف مجموعة سيتي آلافا من المدققين، ومختصي التكنولوجيا، وموظفي الامتثال الآخرين من أجل تحسين عمليات الإشراف.ويشعر المستثمرون بالقلق من أن مجموعة سيتي تخاطر بالتخلف أكثر في أعمال، مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية وبطاقات الائتمان، حيث تركز فريزر على خدمة الشركات المتوسطة الحجم وإدارة ثروات الأثرياء، وهي مجالات تعد أقل شأنا فيها من منافسي سيتي الرئيسيين.قال كين أوسدين، المحلل في جيفريز: "هناك دائما مسألة النمو مقابل النمو المربح". أضاف: "سيتعين على مجموعة سيتي اتباع هذا الخط للتأكد من أنها تحافظ على ملاءمتها عبر منظومة المنتجات".وستظهر الصعوبات التي تواجهها مجموعة سيتي بشكل خاص في وول ستريت. وبحسب بيانات ديلوجيك، تراجعت المجموعة في معظم فئات الخدمات المصرفية الاستثمارية منذ أن دافع كبار مسؤولي البنك عنها خلال يوم المستثمر في عام 2017 باعتبارها مجالا للنمو الاستراتيجي الذي يمكن أن يساعد في سد فجوة الربحية.ومن المتوقع أن تنخفض الأرباح من إبرام الصفقات عبر وول ستريت هذا العام مع عودة الأحجام إلى طبيعتها ونتيجة أيضا لحرب المواهب التي رفعت سقف الرواتب. وفي الشهر الماضي وزعت البنوك الاستثمارية مكافآت هي الأكبر منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث عزز بنك جولدمان ساكس رواتبه 33 في المائة لتصل إلى 17.7 مليار دولار العام الماضي.على النقيض من ذلك، صرفت مجموعة سيتي مكافآت أقل من أقرانها، ما دفع المصرفيين إلى الشكوى من الأجور، وفقا لشريحة عرض انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد الموظفين دون ذكر اسمه: "إن العمل في سيتي خطأ فادح".قال جلين شور، المحلل المصرفي في إيفركور: "عليك أن تنفق الكثير في سبيل المواكبة"، مشيرا إلى توقعات بارتفاع الإنفاق عبر القطاع المصرفي في الربع الأخير.هناك حالة أخرى من عدم اليقين تتعلق بأعمال التجزئة في الولايات المتحدة لمجموعة سيتي. ففي عام 2018، أعلنت المجموعة خططا لتعزيز مكانتها باعتبارها أكبر جهة لإصدار بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة بهدف إنشاء شركة استهلاكية رقمية وطنية يمكنها التنافس بشكل أفضل مع شركات الامتياز الخاصة ببنك جيه بي مورجان تشيس وبانك أوف أمريكا الممتدة بين طرفي الساحل الأمريكي. قال جون غيرسباخ، المدير المالي للشركة آنذاك، إنه سيصاب بخيبة أمل إذا لم يحدث ذلك في غضون ثلاث سنوات.لكن لم تظهر الاستراتيجية أي نتائج مثيرة حتى الآن. وتخطط مجموعة سيتي للاحتفاظ بأعمالها الصغيرة نسبيا في ودائع التجزئة في الولايات المتحدة - لديها 689 فرعا، مقارنة بأربعة آلاف فرع أو أكثر تابعة لجيه بي مورجان، وبانك أوف أمريكا وويلز فارغو - مع تشغيل شركة استهلاكية ستواصل العمل "في الأغلب في بطاقات الائتمان"، وفقا لأحد المسؤولين التنفيذيين المطلعين على هذه الخطط.قال أحد الأشخاص المشاركين في عملية التجديد هذه: "سيبقى سيتي دائما بنك تجزئة في الولايات المتحدة، لكننا لن نكون أبدا مثل جيه بي مورجان أو بانك أوف أمريكا. يمكن لأدائنا أن يكون قويا نسبيا وننمو بشكل أسرع، لكن لدينا ما يجب أن نقوم به". أضاف الشخص نفسه أن المديرين التنفيذيين للبنك "لم يتعاملوا مع المشكلات" ورفضوا الاعتراف بأن "طفلهم قبيح".على شاكلة المسؤولين التنفيذيين في بنك إتش إس بي سي، تنجذب فريزر إلى الإمكانات التي تنطوي عليها إدارة الثروات. يقوم البنك البريطاني بإعادة توجيه رأس المال إلى أعمال التأمين، وإدارة الثروات، والأصول في آسيا، حيث تعهد باستثمار 3.5 مليار دولار وتوظيف خمسة آلاف مستشار.ومع أن فريزر تريد أن تصبح إدارة الثروات هي العمل الأساسي في سيتي، إلا أن من المحتمل أن يستغرق ذلك عدة سنوات حيث لم تحقق إدارة الثروات سوى 10 في المائة من إيرادات المجموعة في العام الماضي. قال جيم أودونيل، الذي عينته فريزر رئيسا للثروة العالمية في الأسابيع القليلة الأولى من توليها رئاسة المجموعة، إن أعمال إدارة الثروات في سيتي حققت عائدا سنويا 7.5 مليار دولار مع زيادة قاعدة مستشاريه 20 في المائة من أجل المساعدة في كسب مزيد من العملاء.المفارقة هي أن تحاول مجموعة سيتي بناء أعمال لإدارة الثروات مستندة إلى قاعدة أصغر بكثير من منافسيها بعدما كانت تمتلك شركة رائدة لإدارة الثروات - سميث بارني - لكنها باعتها لمورجان ستانلي بعد الأزمة المالية. حقق قسم الثروة في مورجان ستانلي عائدات تجاوزت 24 مليار دولار العام الماضي.قال أودونيل: "لقد كانت أعمال شركة سميث بارني عظيمة، لكنها لم تعد موجودة معنا، لذلك نحن نركز على ما نستطيع أن نكونه"، مضيفا أن أعمال إدارة الثروات لمجموعة سيتي ستظل عالمية في نطاقها أكثر من الحسابات التي ورثها مورجان ستانلي من شركة سميث بارني.في نهاية الأمر، سيكون هدف فريزر في يوم المستثمر هو إلهام المستثمرين، وفي الوقت نفسه الاستمرار في تحفيز موظفيها. وإذا كان أداؤها في السابق يمثل دليلا، فلن تكون تصريحاتها العامة سوى جزء من جهودها.وجاء أحد الأمثلة على ذلك بعد أن تخلت فريزر عن شبكة المستهلكين العالمية التابعة لمجموعة سيتي بعد مراجعة "نزيهة" لعملياتها. سجلت فريزر مقطع فيديو باللغة الإسبانية لتشرح للموظفين في القطاع الاستهلاكي في المكسيك سبب قرارها التخلص من القسم الذي كانت ترأسه في وقت من الأوقات.قال أحد الأشخاص الذين شاهدوا الفيديو: "كان مقطع الفيديو أفضل من قراءة مذكرة حزينة".