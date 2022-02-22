الأسهم السعودية تعود إلى الارتفاع مع تركز السيولة في الشركات القيادية .. بلغت 11 مليار ريال

عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع لتغلق عند 12561 نقطة رابحة 98 نقطة بنحو 0.79 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 15 نقطة بنحو 0.87 في المائة ليغلق عند 1757 نقطة. تحسن الأداء بارتفاع معظم القطاعات والأسهم ومن أبرزها سهم "أرامكو" الذي أغلق عند مستوى قياسي بحجم تداول هو الأعلى منذ خمسة أشهر.تحرك السوق جاء على غير المتوقع بعدما عانت ضعفا في جلستين سابقتين وسيطرة البائعين، تحول أداء السوق في جلسة أمس مع تركز السيولة في الأسهم القيادية وذلك دون ظهور معطيات جوهرية عن جلسة أمس، لكن تبقى السوق عاجزة عن الإغلاق في مستويات 12600 نقطة التي وصلت إليها خلال جلسة أمس وأمس الأول وشهدت فيها ضغوطا بيعية. استمرار عجز السوق عن الاستقرار في مستويات 12600 نقطة والدفاع عنها سيجعل السوق معرضة لضغوط بيعية وجني الأرباح ومستويات الدعم عند 12330 - 12360 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 12475 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة عند 12640 نقطة رابحا 1.4 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 12561 نقطة رابحا 98 نقطة بنحو 0.79 في المائة. وارتفعت السيولة 19 في المائة بنحو 1.9 مليار ريال لتصل إلى 11 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 30 في المائة بنحو 67 مليون سهم لتصل إلى 295 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 1 في المائة بنحو 4.5 ألف صفقة لتصل إلى 420 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 0.76 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنحو 0.29 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 0.2 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الطاقة" بنحو 3.6 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 1.8 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنحو 1.4 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 29 في المائة بقيمة 3.3 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 15 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه "الطاقة" بنحو 14 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "علم" بنحو 5.2 في المائة ليغلق عند 201 ريال، يليه "سيرا" بنحو 5 في المائة ليغلق عند 20.42 ريال، وحل ثالثا "وقت اللياقة" بنحو 4.6 في المائة ليغلق عند 132.40 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "مبكو" بنحو 3.4 في المائة ليغلق عند 51.20 ريال، يليه "الراجحي ريت" بنحو 3.2 في المائة ليغلق عند 11.40 ريال، وحل ثالثا "الوطنية للتعليم" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 60.60 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو" بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 1.3 مليار ريال، وحل ثالثا "علم" بقيمة مليار ريال.وحدة التقارير الاقتصادية