68 % من المستخدمين في السعودية يرون إنستجرام المنصة الأكثر شعبية في مجال التجارة الاجتماعية

مع تغير سلوك المستهلكين في العالم جراء جائحة كوفيد - 19، عززت المؤسسات السعودية حضورها على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، بهدف توفير قنوات بيع وتواصل مع عملائها في فترة الجائحة، لتقوية حضورها في محركات البحث ومراقبة الحركة المسجلة على مواقعها الإلكترونية، حيث نجحت 28 في المائة من المؤسسات في المملكة في تأسيس متاجرها الإلكترونية الخاصة أو تعزيز حضورها على الإنترنت، وسجلت 77 في المائة من الأعمال مبيعات من يعتمدون على قنوات المبيعات الإلكترونية، نموا كبيرا أو متوسطا.وبحسب الاستبيان الذي كشفت منصة GoDaddy لتطوير مواقع الإنترنت عن نتائجه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لـ2021، فقد أعربت 43 في المائة من الأعمال الصغيرة في المملكة عن عزمها تعزيز حضورها على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وزيادة أنشطة المبيعات على الإنترنت لديها خلال العام الجاري، كما بينت نتائج الاستبيان تطوير 43 في المائة من المشاركين من المملكة مواقعهم الإلكترونية بمساعدة موظفي الشركة.وبين التقرير أن منصة إنستجرام كانت الأكثر شعبية في مجال التجارة الاجتماعية عند 68 في المائة، تليها فيسبوك بـ62 في المائة وواتساب بـ62 في المائة، وكان تأسيس الحضور على منصات التواصل الاجتماعي واحدا من الأساليب الرئيسة للتسويق لدى الأعمال في المملكة، يليها الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة وشعارها.وكشف التقرير أن أغلبية أصحاب الأعمال في المملكة يكرسون وقتهم لمسائل المبيعات بـ18 في المائة، ومن ثم العمليات وأنشطة التسويق بـ17 في المائة، وفيما يتعلق بأكثر قنوات البيع رواجا، أتت المواقع الإلكترونية للشركات في المركز الأول عند 47 في المائة، وتليها المتاجر الفعلية بـ43 في المائة، وأخيرا منصات التواصل الاجتماعي عند 30 في المائة، كما وصلت الإيرادات السنوية المستندة إلى الأرقام الواردة من قنوات المبيعات الإلكترونية في المملكة إلى 41 في المائة.وأشار المشاركون في المملكة إلى أن المؤسسات التي تتعامل مع زبائنها مباشرة تشكل النوع الرئيس من العملاء بحصة تمثل 49 في المائة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل 19 في المائة و14 في المائة على التوالي، كما أعربت الشركات عن أن نقاطا مثل الطابع الموسمي والفعاليات والأنشطة السياحية تشكل العوامل الثلاثة الأبرز لنجاحها.وفيما يخص جائحة كوفيد - 19، كشف التقرير أن أكثر من نصف المشاركين في المملكة أعربوا عن نمو أعمالهم بصورة متفاوتة منذ بدء الأزمة الصحية العالمية. وكانت جميع الشركات مضطرة إلى تغيير سبل إدارة أعمالها جراء الأزمة، كما توافق المشاركون جميعا على أن زيادة أعداد العملاء الجدد كان أكبر التحديات التي واجهوها.وتعد التوقعات الخاصة بفترة ما بعد كوفيد - 19 إيجابية في المجمل، مع إعراب 66 في المائة من رواد الأعمال المشاركين في الاستبيان من المملكة عن ثقتهم بالعودة بشكل أقوى من أي وقت مضى، ونوهت 43 في المائة من المؤسسات المشاركة في الدراسة بأنها طورت موقعها الإلكتروني بمساعدة موظفي المؤسسة مع تركيز أبرز خصائص هذه المواقع على مجالات مبيعات المنتجات والخدمات.ويذكر أن الاستطلاع الذي أجري في تشرين الأول (أكتوبر) 2021 للوقوف على آثار أزمة كوفيد - 19 في رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة في المملكة شمل ما يزيد على 800 شخص، واعتمد على منهجية تقوم على ثلاثة محاور هي الأعمال، والتسويق والتكنولوجيا، والمؤشرات الرقمية، حيث قيم التقرير مختلف العوامل المؤثرة في نمو الشركات الصغيرة في المملكة.