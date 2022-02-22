تطبيق مميز لقفل وحماية تطبيق واتساب من المتطفلين على الهواتف

تعد الخصوصية أكثر ما يبحث عنه المستخدمون على أجهزتهم، ولعل تطبيقات التراسل وعلى رأسها تطبيق واتساب الذي يحمل كافة الخصوصيات المتعلقة بالمستخدم، لذلك يحتاج المستخدمون بشكل دائم إلى ما يضمن لهم خصوصيتهم، عبر حلول خاصة بتأمين التطبيق وإمكانية الوصول إليه، وهنا يأتي دور تطبيق max cleaner الذي يوفر ميزة قفل أمان للتطبيقات ورأسها واتساب، حيث يوفر التطبيق الحماية من المتطفلين ولكن أيضا من المتسللين الذين يريدون مهاجمة الجهاز.وإضافة إلى كونه أحد تطبيقات القفل لأمان واتساب، فهو يوفر ميزة مضاد للفيروسات مع تحديثات دورية لحماية الأجهزة من الفيروسات، كما يقوم التطبيق بتنظيف الملفات غير المرغوب فيها لتوفير مساحة كافية للمستخدمين على الأجهزة، إلى جانب ميزة التقليل من استهلاك البطارية التي من شأنها أن تطيل عمر بطارية الجهاز.إلى جانب ذلك يوفر التطبيق ميزة أمان الواي فاي، حيث يوفر التطبيق حماية من شبكات الواي فاي المخصصة للتصيد الاحتيالي، كما يوفر التطبيق وظائف أخرى مثل التقاط الصور الشخصية للمتطفلين الذين يحاولون فتح قفل التطبيقات والهاتف، وميزة حماية الأجهزة ضد السرقة، وتأمين الرسائل، إلى جانب العديد من مزايا الحماية الأخرى.