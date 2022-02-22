رموز وإرث وعزم

صدر الأمر الملكي بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية، وباسم "يوم التأسيس"، وذلك لمعان جليلة، منها الاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار، وصمودها أمام محاولات القضاء عليها، وما تحقق للبلاد في العصر الحالي من نهضة، وتنمية شاملة، وبناء للإنسان حاضرا ومستقبلا، ومكانة عالمية بين الأمم. ويشكل الأمر الملكي لفتة بالغة الأهمية لتاريخ الدولة السعودية، وترسيخ ذلك في ذاكرة الأجيال، وإحياء ذكرى الإمام محمد بن سعود، الذي قدم الشيء الكبير في سبيل إقامة دولة تنشر الأمن والاستقرار، وترسي العدل والسلام، وتعزز الترابط، والعلاقات بين القبائل، وتؤسس لاقتصاد متين عبر تأمين طريق التجارة التاريخي الذي يمر بها، إلى جانب تأمين طريق الحج، وبالتالي يأتي هذا اليوم لتأكيد العهد بالمحافظة على هذه الدولة وأمنها واستقرارها. وهنا نستذكر حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي قال فيه "لدينا عمق تاريخي مهم جدا موغل في القدم، ويتلاقى مع كثير من الحضارات".

وبعد انتقال عاصمة الدولة الإسلامية في العهد الأموي، والعهد العباسي من المدينة المنورة إلى خارج الجزيرة العربية، أهمل إقليم اليمامة، وعاش ردحا من الزمن طي النسيان لما يزيد على ألف عام، وظهرت بعض المحاولات، لتنظيم أمور ذلك الإقليم لكن لم يكتب لها النجاح، بسبب السياسة القاسية التي أدت إلى هجرة بعض السكان، وعدم الاهتمام بقضايا التنمية عموما، ما جعل القحط يهيمن على الظروف الاقتصادية ويتسبب في مزيد من الإهمال والهجرة، حتى ظهرت بوادر التنظيم الإداري للمنطقة، مع جهود مانع بن ربيعة المريدي الحنفي لتأسيس الدرعية الجديدة 850هـ. ويعد هذا الحدث أبرز أحداث الجزيرة العربية في العصر الوسيط، ذلك لكونه اللبنة الأولى لتأسيس أعظم دولة قامت في المنطقة في تاريخ الجزيرة العربية بعد دولة النبوة، والخلافة الراشدة.

وعلى الرغم من الجهود البارزة لأسرة مانع المريدي فقد كانت الدرعية تعاني ضعفا، وانقساما، وخلافات، حالت دون تحقيق الأمنيات ببناء دولة متكاملة لأسباب متعددة، حتى ظهر الإمام محمد بن سعود على مسرح الأحداث السياسية، الذي تولى الحكم في أوضاع استثنائية في منتصف 1139هـ "فبراير 1727م"، حيث بدأ فعليا ببناء دولة ناجحة، ووحد شطري الدرعية، وجعلها تحت حكم واحد بعد أن كان الحكم متفرقا في مركزين، ثم اهتم بالأمور الداخلية، وتقوية مجتمع الدرعية وتوحيد أفراده، وتنظيم الأمور الاقتصادية للدولة، وانتقل بعد ذلك للتنمية الحضرية، من خلال بناء الأحياء الجديدة، ونشر الاستقرار في الدولة، وترسيخ مبدأ الاستقلال السياسي، وعدم الولاء لأي قوة.

واليوم بعد ما يزيد على ثلاثة قرون ينعم مجتمع المملكة بتلك الرؤية البعيدة والبصيرة الفذة لذلك القائد العظيم التأسيس، رؤية دولة مستقرة آمنة متحدة مستقلة، لم يكن تحقيق تلك الرؤية أمرا سهلا.

أشار الأمر الملكي الكريم في شأن يوم التأسيس إلى أنه لم يمض سوى سبعة أعوام على انتهاء الدولة السعودية الأولى التي أسسها الإمام محمد بن سعود، بسبب تلك المؤامرات والحروب، حتى تمكن الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود من استعادتها وتأسيس الدولة السعودية الثانية، التي واجهت التحديات والحروب نفسها، وبعد انتهائها بعشرة أعوام بدأ فجر الدولة السعودية الحديثة من خلال الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود 1319هـ "1902م"، الذي وحدها باسم المملكة العربية السعودية، وسار أبناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها.

وفي يوم التأسيس نعتز بهذه الجذور الراسخة للدولة السعودية، ونستذكر تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود منذ أكثر من ثلاثة قرون، وما حققته من الوحدة والأمن والاستقرار، واستمرارها في البناء والتوحيد والتنمية.

ومن بين المعاني الجليلة ليوم التأسيس أن نتأمل ذلك الارتباط الوثيق بين مواطني هذه الدولة العريقة بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون حتى هذا العهد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. فمن لحظات التأسيس الأولى عمل الإمام محمد بن سعود على تأمين طريق الحج القادم من بلاد فارس والعراق ووسط آسيا، ولهذا توافد العرب الذين سبق أن هجروا الإقليم بسبب الظروف السابقة للتأسيس.

ومن أنحاء الجزيرة العربية تواصلت البلدات الأخرى طلبا للانضمام إلى الدولة السعودية، وهذا التسارع جاء كنتيجة طبيعية لمكانة الإمام بين الناس، ولأن مجلسه كان مفتوحا لاستقبال المواطنين الذين يدخلون عليه يوميا. كما أسس الإمام محمد بن سعود مبادئ السياسة الأولى من خلال دعم العلم والتعليم، وهو ما نسميه اليوم بالاستثمار في رأس المال البشري، وهذا التزاحم من المواطنين والعلماء تلخصه "نخوة العوجا" نخوة الدولة السعودية، وهي النداء الذي يبث الحماس، والفخر، وروح الانتماء إلى الوطن، ويعبر عنها أبناء الوطن في أهازيجهم الوطنية، فالعوجا هي الدرعية، والنداء هو وحدة المواطنين في دولتهم تحت ظل راية إمامهم.

واليوم تعود ذكرى يوم التأسيس لتلهمنا بشأن ما أرساه قادة هذه البلاد من مفاهيم الوحدة وضرورات العيش الآمن، وذلك منذ اليوم الأول للتأسيس، فبعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار ظهرت الدولة السعودية الأولى 1727م، لتضع لبنات الاستقرار والأمان والرخاء. وفي هذا يقول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رعاه الله "إن هذه الدولة التي قامت منذ ثلاثة قرون تقريبا أو أكثر هي دولة التوحيد التي قامت على أسس ثابتة من الكتاب والسنة".. لقد كان توحيد المملكة الواسعة الأرجاء في كيان واحد تسوده المساواة والعدالة والثقة كأول نموذج ثابت الأركان في العصر الحديث في منطقتنا. واليوم وبعد عدة قرون من ذلك اليوم المجيد للتأسيس وفي ظل المملكة العربية السعودية وفي حكم الملك سلمان بن عبدالعزيز نعيش ذلك الحلم الذي راود الأبناء المؤسسين، أمنا، وأمانا، ورخاء، وتعليما، واقتصادا مزدهرا، ونرسم المستقبل للأجيال القادمة، لتحيا في ظل هذه الدولة قرونا مديدة، بإذن الله.

ومن بين المعاني الجليلة ليوم التأسيس التي أشار إليها الأمر الملكي الكريم، أن القرآن الكريم وسنة رسوله هما دستور هذه البلاد منذ اللحظات الأولي للتأسيس، فمنذ نشأة هذه الدولة، ومنذ يوم التأسيس المجيد، وهي دولة القانون، دولة لها نظام، وهذا هو المرتكز الأساس لبناء دولة حديثة على حقيقة، فالنظام الذي يحكم علاقة الحاكم بالمحكوم ويرسم حدودا فاصلة بين السلطات، تلك العلاقات التي وضحتها كلمات الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - التي جاء فيها "كل فرد من شعبي هو جندي، وشرطي، وأنا أسير وإياهم كفرد واحد، لا أفضل نفسي عليهم، ولا أتبع في حكمهم غير ما هو صالح لهم، حسبما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم". فيما نستذكر أيضا كلمات الملك فهد، رحمه الله، التي جاء فيها "إن الدولة السعودية الأولى قامت منذ أكثر من قرنين ونصف على الإسلام، وعلى منهاج واضح في السياسة والحكم والدعوة والاجتماع". يأتي يوم التأسيس بكل هذه المعاني العظيمة، ويحمل لنا إرثا نستلهم منه العزم على المحافظة على العلم السعودي مرفوعا في كل محافل الخير، واقتصاد مزدهر، وحياة مفعمة بالصحة والرفاهية، في خمسة رموز حملها شعار يوم التأسيس، هي العلم والنخلة والصقر، والخليل العربية، والسوق.