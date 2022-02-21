التأسيس .. قصة نجاح دولة عمرها 3 قرون

79 عاما فقط تفصل بين مؤتمر وستفاليا الدولي 1648 الذي مهد لظهور مفهوم الدولة كإحدى حقائق الحياة السياسية المعاصرة وتأسيس الدولة السعودية الأولى في 1727 انطلاقا من الدرعية نواة الحكم بقيادة الإمام محمد بن سعود. فرغم تعاقب الحضارات والممالك منذ قديم الأزمان إلا أن ظهور الدولة القطرية المشتملة على ثلاثة عناصر أساسية، الأرض، والشعب، والقيادة، يعد الصورة الأحدث سياسيا واجتماعيا لما نعيشه اليوم من حضارة عالمية عصرية ربحت كثيرا من ثمار هذا المفهوم.الدولةثلاثة قرون هي العمر الحقيقي للدولة السعودية بمراحلها الثلاث، ولهمة سعودية تماثل جبال طويق، كما يصفها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.فعند دراسة ظاهرة مدينة الدرعية، التي أسسها مانع المريدي في منتصف القرن الـ 15 الميلادي 1446 وما نتج بعد ذلك، يتبين لنا من معطيات عدة أنه أسس الدرعية، لتكون المدينة الدولة القابلة للتوسع مع الأيام، فيما نستشف من مواقف أمراء الدرعية منذ الأمير مانع أن هناك دستورا عائليا للحكم ركز على فكرة الدولة، وعلى العنصر العربي، وهذا ما جعل هذه المدينة لا تقوم على عصبية قبلية، وإنما على أساس دولة عربية.بينما المتأمل في الموقع الجغرافي لمدينة الدرعية يتضح له موقعا استراتيجيا لعاصمة دولة كبرى، فمن أبرز مقومات ذلك وقوعها على واحد من أهم الأودية في نجد وهو "وادي حنيفة"، عدا أنها تقع فى أحد أهم الطرق التجارية القديمة، ذلك الطريق الذي تعد الدرعية في قلبه.حقائق تاريخية عديدة تقودنا في مجملها إلى حقيقة واحدة قوامها تبلور فكرة الدولة السعودية تاريخيا قبل قرون عدة سبقت ظهور المفهوم نفسه، ما يدل على أصالة سياسية متجذرة، فضلا عن الأصالة المجتمعية والدينية السابقة والعميقة لجزيرة العرب.القائدولأنه لا يمكن الحديث عن التأسيس دون الحديث عن المؤسس وعن دوره القيادي والمحوري، لا بد أن يذكر الإمام محمد بن سعود بن مقرن المولود 1679 الذي نشأ وترعرع في "الدرعية"، واستفاد من التجربة، التي خاضها في شبابه حين عمل إلى جانب والده في ترتيب أوضاع الإمارة، ما أعطاه إلماما ومعرفة تامة بكل التفاصيل. وقد عرف عنه صفات متعددة، كالتدين، وحب الخير، والشجاعة، والقدرة على التأثير، إذ كان محمد بن سعود امتدادا لتاريخ أسلافه، الذين بنوا الدرعية وحكموها، منتقلا بها من دولة المدينة إلى دولة واسعة الأرجاء بحسب ما ترصده الوثائق والكتب التاريخية تميزت باستقلالها السياسي وعدم الولاء لأي قوة، في حين أن بعض بلدان نجد كانت تدين بالولاء لبعض الزعامات الإقليمية.كما تحلى الإمام محمد بن سعود برؤية ثاقبة، فقد درس الأوضاع التي كانت تعيشها إمارته والإمارات التي حولها بشكل خاص ووسط الجزيرة العربية بشكل عام، وبدأ منذ توليه الحكم التخطيط للتغيير عن النمط السائد خلال تلك الأيام، فأسس لمسار جديد في تاريخ المنطقة تمثل في الوحدة والتعليم ونشر الثقافة وتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع والحفاظ على الأمن.وقد قيل من سخاء الإمام محمد بن سعود إن الرجل كان يأتيه من البلدان يطلب منه شيئا كثيرا لوفاء دين عليه، فإذا عرف أنه محق أعطاه إياه، حتى إنه في أحد الأعوام وفد عليه رجل من أهل بريدة اسمه ناصر بن إبراهيم، وكان تاجرا، لكنه أفلس، حيث كان يشتغل ببعض أموال الناس فصرفها في مهمات نفسه، وكان الذي عليه أربعة آلاف ذهبا، فلما وصل الدرعية أبدى الأمر لمحمد بن سعود، فأعطاه أربعة آلاف ذهبا. فقال له أولاده: أتعطي رجلا لا تعرفه إلا بالاسم هذا المبلغ؟ فقال: نعم. يا أولادي، الدنيا إنما جعلت لكرامة بني آدم، فالخير منهم ذو الشرف إذا ذل ينبغي إعانته بما يمكن لئلا يزدريه السفلة، وناصر بن إبراهيم قد سمعتم به أنه رجل كان ذا مال وشرف، وقد اضطره الزمان، فعلى الناس الكرام إبداء الخير لمثله. وهذه ليست إلا مأثر من عدة مآثر تناقلها الرواة عن كرم وحكمة الإمام الذي وافته المنية- يرحمه الله- 1765 بعد 40 عاما من القيادة والتأسيس.الشعبرغم توسط الدرعية جزيرة العرب وانعزالها نسبيا عن الحواضر المحيطة إلا أنها لم تكن بمنأى عن طرق التجارة والحج، بل في عمقها، ما جعلها محط أنظار وترحال باستمرار، الذي انعكس بدوره على طبيعة شعبها وعلاقتهم بالآخر اقتصاديا واجتماعيا. فهناك من العابرين المعروفين بعلمهم وفضلهم وتجارتهم من قرر البقاء والاستقرار حتى تلاقت الأعراق والمعارف لتقدم مزيجا شعبيا متميزا ومترابطا تحت قيادة راسخة تتوق لخير شعبها يتصفون بصفات العرب النبيلة، الكرم والمروءة والشجاعة والوفاء والحلم. فيما كان مجلس الإمام مفتوحا لاستقبال المواطنين يدخلون عليه يوميا.يقول ابن بشر عن الإمام سعود بن عبدالعزيز: "قام إليه أهل الحوائج من أهل الشكايات من البوادي وغيرهم، وكان كاتبه عن يساره، فهذا قاض له حاجته، وهذا كاتب له شكايته، وهذا دافعه وخصمه إلى الشرع. فيجلس في مكانه ذلك نحو ساعتين حتى ينقي أكثرهم، ثم ينهض قائما ويدخل القصر، ويجلس في مجلسه في المقصورة، ويصعد إليه كاتبه ويكتب جوابات تلك الكتب، التي رفعت إليه في ذلك المجلس إلى العصر، وينهض للصلاة". وكان الإمام سعود يخرج لضيفه كل يوم 500 صاع من البر والأرز، وكان المضايفي الموكل بالضيوف يدعو أضيافه للعشاء من بعد الظهر إلى ما بعد العشاء. وأما الغداء فمن طلوع الشمس إلى اشتداد النهار على مراتبهم في العشاء. وكان إذا دخل رمضان سار مساكين أهل نجد وقصدوا الدرعية، فكان سعود كل ليلة يدخلهم للإفطار عنده في القصر مع كثرتهم، ويعطي كل رجل منهم "جديدة" "العملة المحلية آنذاك". فإذا دخلت العشر الأواخر أدخلهم أرسالا، كل ليلة يكسو منهم جملة، يعطي كل مسكين عباءة ومحرمة جديدة، وكان عدد أفراد بيت الإمام سعود الخاص والغرباء، الذين قوتهم يوميا يراوح بين 400 و500 نفس.أرض توسعت وشعب وقادة التأموا جميعا على المحبة والعمل والإنجاز منذ ثلاثة قرون حتى اليوم ليصنعوا دولة رؤيتها واضحة وأهدافها محددة، بينما طموحها عنان السماء. دولة راسخة في حضورها الاجتماعي الحضاري والسياسي القيادي وصولا إلى حضورها الاقتصادي بوصفها ضمن الـ 20 الأقوى عالميا، قصة نجاح لم تكن لولا النظرة الثاقبة لقادتها والثقة المتبادلة بينها وبين الشعب على مر الأجيال.