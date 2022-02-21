"الغذاء والدواء" تحذر من 3 منتجات حليب أطفال لاحتمال تلوثها بالبكتيريا

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ثلاثة منتجات بودرة حليب أطفال مجفف من إنتاج أحد المنشآت التابعة لشركة “Abbott” في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي (ELECARE JR 400G) و (ELECARE 400G) و (SIMILAC HUMAN MILK FORTIFIER)، وذلك بسبب احتمالية تلوثها ببكتيريا Cronobacter sakazakii وبكتيريا Salmonella Newport .

وأكدت الهيئة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الشركة المستوردة في المملكة والجهات المختصة لمتابعة عدم دخول المنتجات المشتبه تلوثها لأسواق المملكة وسحب المنتجات المعروضة من الأسواق المحلية.

وأضحت الهيئة بأن الأغذية الملوثة ببكتيريا السالمونيلا Salmonella في أغلب الحالات تسبب الحمى والصداع والقيء والغثيان وتشنجات البطن والإسهال ، في حين أن بكتيريا كورونوباكتر Cronobacter والتي توجد بشكل شائع في البيئة، يمكن أن تسبب حالات الإسهال والتهابات المسالك البولية لدى الأشخاص من جميع الأعمار، وقد تشكل العدوى خطورة لدى الأطفال الرضع ، لذلك من المهم اتباع التعليمات الخاصة بالإعداد والتعامل والتخزين المناسبة لتحضير حليب الأطفال .

وأوصت "الغذاء والدواء" المستهلكين بتجنب استهلاك هذه المنتجات والتخلص مما لديهم منها، حفاظاً على صحة أطفالهم، ويمكن التأكد من منتجات الحليب المتأثرة عبر تطبيق طمني أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.sfda.gov.sa